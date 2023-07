Salernoir Festival, giovedì 6 il gran finale

Giovedì 6 luglio è il giorno del Concorso Letterario Nazionale Premio Barliario SalerNoir Festival, con la proclamazione del vincitore. La serata finale del premio sarà preceduta da un prologo che inizierà, alle 21 nella Sala delle Esposizioni del Complesso di San Michele, con la presentazione di un’importante iniziativa sulla violenza di genere del Comitato Regionale per la Comunicazione (Co.Re.Com.). A parlarne, sarà la presidente dell’organismo, Carola Barbato. Subito dopo la sua comunicazione, l’attrice Cinzia Ugatti interpreterà il monologo di Franca Rame sullo stupro subito dall’attrice nei primi anni Settanta.

Aspettando il Premio Barliario, alle 21.30 il blogger letterario di Telegraph Avenue, Angelo Cennamo, nell’ambito della sezione “i più grandi di tutti”, parlerà del genio di Phililp Roth e della sua “Pastorale americana”.

Alle 22, la cerimonia entrerà nel vivo, con una “sceneggiatura” molto simile a quella della serata finale del Premio Strega (che nel frattempo andrà in onda su un grande schermo): mentre la giuria tecnica assolverà gli ultimi adempimenti del Concorso per procedere alla proclamazione del vincitore, Cinzia Ugatti intervisterà Angelo Cennamo, (Telegraph Avenue), Cecilia Lavopa (Contorni di Noir), Cristina Marra (Castroreale Mistery Festival), Francesco Roseto (Festival delle Letterature di Policoro).

Ma i protagonisti della serata saranno loro, i tre finalisti che hanno superato la durissima selezione della Giuria Popolare, composta dai “Grandi Lettori” che si sono iscritti come volontari.

A contendersi il Premio saranno, quindi, Marco De Franchi con “La condanna dei viventi”, edito da Longanesi, Romano De Marco, con “La casa sul promontorio”, pubblicato da Salani, e Barbara Perna, con “Annabella Abbondante. L’essenziale è invisibile agli occhi”, uscito per i tipi di Giunti. Un primo vincitore, che ha ricevuto il punteggio immediatamente inferiore a quello dei finalisti e dunque riceve il Premio Giuria Popolare c’è già: è Domenico Carpagnano, con “Sono solo coincidenze”, edito da Bertoni. Alla serata presenzierà la Giuria tecnica al gran completo, che quest’anno è formata dal magistrato Antonio Centore, Procuratore capo presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dal giornalista Francesco de Core, direttore de “Il Mattino”, dal direttore del Festival del cinema Linea d’Ombra Giuseppe D’Antonio, dalla professoressa Maria Rosaria Pelizzari, dell’Università di Salerno, e dall’avvocato Carmen Maria Piscitelli.

SalerNoir Festival le notti di Barliario è ideato e organizzato dall’Associazione Porto delle Nebbie in collaborazione e con il sostegno della Fondazione Carisal (referente Gabriella Monetta), con la direzione artistica di Piera Carlomagno e quella organizzativa di Rosanna Belladonna, gode del contributo del Comune di Salerno, della Fondazione Banco di Napoli, della Luiss Guido Carli, il patrocinio di Provincia di Salerno e Università di Salerno Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione e la collaborazione di altri enti e associazioni.