Salernoir, a una studentessa del Regina Margherita la borsa di studio Luiss

E’ Giulia Giannatiempo della IV O del Liceo Statale Regina Margherita di Salerno, vincitrice anche del Terzo premio al Concorso “Barliario per le Scuole 2023” con il racconto finalista dal titolo Fil di Ferro, la studentessa salernitana che parteciperà alla Writing Luiss Summer School, grazie alla Borsa di Studio messa in palio dalla Luiss tra gli studenti della sezione Scuole del festival che hanno partecipato da volontari ad almeno tre serate della IX edizione del SalerNoir Festival le notti di Barliario svoltasi dal 2 al 7 luglio e al Concorso “Barliario per le Scuole” con la redazione di un racconto, da febbraio ad aprile.

Ogni estate oltre 1500 studenti si ritrovano in Luiss per acquisire delle nuove competenze – le cosiddette soft skills – o per chiarirsi le idee sul percorso di studi da intraprendere una volta conseguita la Maturità.

Grazie alla Borsa di Studio la studentessa potrà frequentare gratuitamente un corso estivo della durata di cinque giorni – da lunedì 28 agosto a venerdì 1° settembre 2023 – che le consentirà di entrare in contatto con il mondo della sceneggiatura e della scrittura cinematografica, con particolare focus sulle serie televisive; di apprendere come scrivere un soggetto cinematografico, sviluppare una serie tv e di cimentarsi con i programmi di videomaking per la realizzazione di video legati alle serie scritte da lei stessa. A lei i complimenti degli organizzatori e gli auguri di un proficuo lavoro.

SalerNoir Festival le notti di Barliario è ideato e organizzato dall’Associazione Porto delle Nebbie in collaborazione e con il sostegno della Fondazione Carisal, con il contributo del Comune di Salerno, della Fondazione Banco di Napoli, della Luiss Guido Carli, con il patrocinio di Provincia di Salerno e Università di Salerno Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione e la collaborazione di altri enti e associazioni.

La sezione Scuole del festival è gestita dalla Fondazione Carisal, in collaborazione con Porto delle Nebbie, in partnership con le Scuole Superiori di istruzione secondaria della città di Salerno che aderiscono al SalerNoir Festival le notti di Barliario.