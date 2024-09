Salerno Letteratura, Carlo Babando ospite del #Fuorifestival

Nuovo appuntamento con i #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Sabato 28 settembre alle 21, nello Spazio Matteotti sarà presentato il libro “miss black America” (Mar dei Sargassi) di Carlo Babando. Modera il giornalista Carlo Pecoraro. A seguire dj set all black music con Paolo Caravano alla consolle.

IL LIBRO. Dai ritmi subsahariani che si mescolano con le partiture europee, passando per New Orleans e il soul di Memphis e Detroit, fino alla cultura hip hop che fa da sfondo a Black Lives Matter, l’America nera non ha mai smesso di dare vita a nuove geometrie sonore. Ma in che modo queste si legano al contesto che le ha partorite? Mai come oggi, certi percorsi sembrano condizionati da una ridefinizione dello schiavismo nella storia atlantica, ma anche della dicotomia selvaggio/civile all’interno del triangolo Africa, Europa, America. Artisti come Beyoncé raccontano anche questo: resta da capire quanto il messaggio è ancora decifrabile, tra necessità di lotta e capitalismo woke. Dopo l’omicidio di George Floyd, molte suggestioni politiche e culturali sono tornate al centro del mercato discografico. Dall’abbattimento delle statue di Colombo alle accuse di blackwashing a Hollywood e Disney, i pugni levati al cielo sembrano replicare quelli che nel 1972 animarono Wattstax, la “Woodstock nera”. Nel 2024 le cose sono cambiate, ma forse non abbastanza. Miss Black America intende costruire un ponte tra storiografia e critica musicale. Una narrazione costruita su incontro, attivismo e afrofuturismo.

L’AUTORE. Insegnante di letteratura e storia, scrittore e giornalista freelance, Carlo Babando si occupa di musica e editoria per diverse testate, lavorando a vario titolo anche in ambito radiofonico e televisivo. È autore di monografie e saggi sull’identità e la cultura afroamericana, a cui dedica da diversi anni una rubrica mensile sulle pagine della rivista Blow Up. Tra le principali realtà con cui ha collaborato ci sono: Sky Arte, Radio Capital, Mucchio Selvaggio, Extra, Chitarre, Rockol, Mood Magazine, Link (progetto editoriale del gruppo Mediaset/RTI), Istituto nazionale Ferruccio Parri, Feltrinelli, Fonoprint e CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol. Gestisce inoltre i progetti legati alla presentazione di dischi e libri nello spazio di Semm Music Store a Bologna, ospitando incontri con Baustelle, Glen Hansard, Massimo Volume, Salmo, Achille Lauro, Levante, Calibro 35, Diodato e molti altri. Ha pubblicato Marvin Gaye. Il sogno spezzato (Volo Libero, 2016) e Blackness. Storie e musiche dell’universo afroamericano (Odoya, 2020), da cui è nata l’omonima rassegna patrocinata da Unipol che, alla sua terza edizione, continua ad attrarre centinaia di spettatori.