Salerno Jazz & Pop Festival, dal 19 al 21 maggio al Teatro Augusteo la XIII edizione. Ron, Paolo Fresu e Marco Zurzolo in cartellone.

Sarà ancora una volta il palcoscenico del Teatro Augusteo di Salerno ad ospitare dal 19 al 21 maggio 2023 il Salerno Jazz & Pop Festival organizzato dal Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” e giunto alla sua tredicesima edizione.



I concerti prenderanno il via tutte le sere alle ore 21.00.



Il 19 maggio è in programma l’esibizione di Guglielmo Guglielmi Martucci New Jazz Generation e di Paolo Fresu Devil Quartet: Paolo Fresu (tromba, flicorno), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (contrabbasso), Stefano Bagnoli (batteria).

Il 20 maggio, invece, sarà la voce inconfondibile di RON ad illuminare il teatro salernitano con “Sono un figlio Live Tour”, la tournée teatrale dell’artista lombardo, che prende il nome dal nuovo album di inediti, apprezzatissimo da critica e pubblico.

Sul palco con RON (alla chitarra, pianoforte e voce) ci saranno Giuseppe Tassoni (tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre), Roberto Gallinelli (basso), Matteo Di Francesco (batteria) e Stefania Tasca (cori, piano, chitarra).

Il 21 maggio, per la serata finale ad ingresso libero, spazio alle note dei Lazzari Felici di Sandro Deidda e al sassofono di Marco Zurzolo con The New Shomen.

Il costo dei biglietti dei concerti del 19 e 20 maggio è di 15 euro e sono acquistabili in prevendita su www.postoriservato.it.



Info e Contatti:

UFFICIO PRODUZIONE

Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci”

Via Salvatore De Renzi, 62

84125 Salerno

Tel. 089/241086 (int. 231/233)