Ruggi, 100 Tavi impiantati nell’anno

Un eccellente risultato, esempio di buona sanità, è stato raggiunto della UOSD di Emodinamica, dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, di Salerno, diretta dalla dottoressa Tiziana Attisano.

È stata infatti impiantata con successo la TAVI (impianto valvolare aortico transcatetere) numero 100 nell’anno corrente (con un incremento del 40% rispetto all’anno precedente nello stesso periodo), alle quali vanno aggiunte le 30 TAVI eseguite fino al mese di febbraio nella UOC di Cardiochirurgia, dal Prof. Enrico Coscioni e dalla sua equipe.

‘Questo obiettivo prestigioso, che inseguivamo da alcuni anni, conseguito in anticipo sui tempi prestabiliti, è il risultato di un Dipartimento unito e cooperante che ci rende fieri ed orgogliosi del lavoro e dell’impegno profuso, in un periodo storico che vede la Sanità alle prese con ben note difficoltà’, dichiara la dottoressa Attisano, che tiene inoltre a ringraziare la Direzione Strategica per il sostegno e l’incondizionata fiducia, la sua equipe( M.Di Maio, Prof G.Galasso, AG.Maione, A.Pierri, F.Vigorito), il comparto infermieri, TSRM e OSS e l’intero Dipartimento Cardio-Toracico-Vascolare per la condivisione e collaborazione.