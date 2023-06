Sensibilizzazione e tutela dell’ambiente, sono tra gli obiettivi del ‘Rotaract Club Salerno’, che nell’ambito del progetto “Make Love Not CO2”, ha donato 10 alberi di frassino, all’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

L’Associazione, è formata da giovani dai 18 fino a 35 anni d’età, è attiva da oltre 50 anni sul territorio salernitano, con l’obiettivo di migliorare la comunità locale e intessere rapporti costruttivi con altri Paesi nel mondo.

I 10 alberi, offerti dal Vivaio Forestale Campano e Legambiente, sono stati piantumati in ordine allineato, sul viale sottostante la facciata principale del Ruggi. Questa mattina, alla presenza di Valentina Palumbo, Presidente del Rotaract Club Salerno e del Direttore Amministrativo del Ruggi, dottore Ferdinando Memoli, è stata apposta accanto agli alberi, una targa commemorativa, riportante la descrizione dell’iniziativa ‘Make Love Not CO2’, alla quale hanno aderito e collaborato, diversi Rotaract Club del Distretto Campano. Obiettivo comune di tale progetto, è infatti la riforestazione delle nostre città, con la speranza che i molti alberi piantumati, abbiano un notevole impatto ambientale, volto all’assorbimento dell’anidride carbonica. Gratitudine da parte del Direttore Generale del Ruggi, dottore Vincenzo D’Amato, che sottolinea il valore di un’iniziativa in piena sintonia con i principi di umanizzazione degli ambienti, da sempre perseguiti dall’Azienda Ospedaliera Salernitana.