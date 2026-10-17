Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha espresso forte preoccupazione per gli eventi violenti che hanno caratterizzato le manifestazioni studentesche del 16 ottobre in diverse città italiane. Le proteste, che hanno visto coinvolti migliaia di studenti, sono state precedute da occupazioni scolastiche e hanno messo in luce le criticità del sistema educativo italiano. A Torino, tre minorenni sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, mentre a Roma, oltre cinquemila studenti hanno partecipato a un corteo che ha visto lanci di petardi contro il Ministero dell’Istruzione e l’incendio di bandiere. Il CNDDU ha condannato fermamente ogni atto di violenza, sottolineando che nessuna rivendicazione può giustificare comportamenti che mettano a rischio la sicurezza collettiva. La posizione del CNDDU non implica una generalizzazione delle responsabilità, ma evidenzia la necessità di riconoscere le singole condotte. Il coinvolgimento di minorenni in episodi di violenza solleva interrogativi sulla manifestazione del disagio giovanile e sulla cultura del confronto. La scuola è chiamata a contribuire a un dialogo costruttivo, mentre le istituzioni devono affrontare le problematiche strutturali delle scuole, come il deterioramento degli edifici e le difficoltà economiche delle famiglie. Il CNDDU ha richiesto un confronto strutturato tra il Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze studentesche per affrontare le criticità emerse e garantire un’istruzione di qualità. La risposta alle mobilitazioni deve essere un equilibrio tra il rigore nell’accertamento degli illeciti e l’attenzione alle reali problematiche del sistema educativo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Proteste studentesche in tutta Italia, tra arresti e tensioni: ferma condanna delle violenze e richiamo alla responsabilità educativa e a interventi concreti per la scuola” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 16/10/2026.