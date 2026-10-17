L’Olympic Salerno è pronta a tornare in campo nella quarta giornata del girone H del campionato di Prima Categoria, affrontando sabato alle 15.30 l’SV Atletico Agropoli. La formazione di Vincenzo Benvenuto, reduce da una sconfitta contro lo Sporting Club Palomonte, è determinata a mettersi alle spalle il ko e riprendere il cammino verso la vittoria. L’Atletico Agropoli, che ha recentemente ottenuto una vittoria emozionante con un punteggio di 4-3 contro il Real Filetta Pezzano, si presenta come un avversario temibile.

Il tecnico Benvenuto ha sottolineato l’importanza di ripartire dall’ottimo primo tempo giocato contro Palomonte, evidenziando la necessità di evitare le ingenuità che hanno condizionato il secondo tempo. “Dobbiamo ripartire dall’ottimo primo tempo di domenica contro una squadra forte e cancellare le ingenuità del secondo dove alcune ingenuità ci hanno condizionato”, ha dichiarato.

Nonostante l’assenza di Darhrham, il tecnico si dice fiducioso nella capacità del gruppo di sopperire a questa mancanza, affermando di poter contare su un roster numeroso e valido. La partita si preannuncia intensa, con l’Olympic Salerno che dovrà dare il massimo per conquistare i tre punti al cospetto di una squadra esperta come l’Atletico Agropoli. L’arbitro dell’incontro sarà Giovanni Nicastro di Battipaglia.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa n.13 Olympic Salerno 2026/27” ricevuto tramite email da “press olympic salerno” in data 16/10/2026.