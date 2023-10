Progetto Polis, riapre ufficio postale di Ricigliano

L’ufficio postale di Ricigliano riapre al pubblico. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede postale ubicata in via Enrico Fermi 1 programmati al fine di accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio.

Nell’ufficio postale di Ricigliano, così come in tutti gli altri Comuni della provincia inferiori ai 15mila abitanti, sono già attivi i servizi “Inps” per i pensionati , che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Oltre ai certificati pensionistici in seguito sarà possibile ottenere anche certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali. L’ufficio postale di Ricigliano è tornato a disposizione dei cittadini con il consueto orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

La sede, inoltre, è dotata anche di un ATM operativo h24, che consente ai clienti di prelevare denaro contante e di effettuare numerose altre operazioni senza doversi recare allo sportello dell’ufficio.