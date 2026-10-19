Home Eventi e Manifestazioni Pezzano, finanziamento di 249.000 euro per la chiesa di San Giovanni Battista

Pezzano, finanziamento di 249.000 euro per la chiesa di San Giovanni Battista

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La chiesa di San Giovanni Battista a Pezzano riceverà un finanziamento di 249.000 euro per il suo recupero e la riqualificazione del sagrato. Questo importante risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra la comunità locale, i parroci e i tecnici coinvolti nel progetto. La sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano, ha espresso grande soddisfazione per l’ottenimento di questo contributo, sottolineando come la chiesa rappresenti un punto di riferimento religioso, storico e sociale per Pezzano.

Il finanziamento è stato reso possibile grazie all’impegno dell’On. Gianpiero Zinzi e al sostegno del Ministro Matteo Salvini, che hanno ascoltato le istanze della comunità. La sindaca ha dichiarato: “Questo risultato dimostra che, quando si ascoltano i bisogni dei cittadini e si lavora in sinergia, i risultati arrivano anche in tempi rapidi.”

Questo intervento non si limita solo alla ristrutturazione della chiesa, ma mira a preservare un luogo fondamentale per la storia e l’identità della comunità. La sindaca ha concluso evidenziando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e i cittadini per il bene dell’intero territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “PEZZANO, 249.000 EURO PER IL RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E DEL SAGRATO” ricevuto tramite email da “Lega Salerno” in data 19/10/2026.

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