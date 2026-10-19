Denunciati due uomini per trasporto illecito di rifiuti tessili a San Felice a Cancello

I Carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello hanno denunciato due uomini, di 27 e 65 anni, per il trasporto di circa 10 metri cubi di rifiuti tessili senza autorizzazione. L’operazione, effettuata nel pomeriggio di ieri, ha portato al sequestro di un furgone Fiat Ducato, intestato a una società di autonoleggio, e del materiale trasportato, costituito da numerose buste e scatole contenenti rifiuti di natura tessile.

L’intervento rientra in un servizio mirato al contrasto della gestione illecita dei rifiuti. Al termine degli accertamenti, i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti in concorso senza autorizzazione. Il furgone e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro penale e il veicolo è stato affidato in custodia giudiziale a una ditta incaricata.

L’azione dei Carabinieri si inserisce nelle attività di controllo finalizzate a garantire il rispetto della normativa ambientale. La posizione dei denunciati è attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria, che ha ricevuto tutte le informazioni necessarie dai militari coinvolti nell’operazione. Si ricorda che, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “4° comunicato stampa del 19 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 19/10/2026.