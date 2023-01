Peter. Il musical della fantasia, ultimo appuntamento di Fiabe per Luci d’Artista al Teatro Augusteo.

Ultimo imperdibile appuntamento per l’edizione 2022-2023 di “Fiabe per Luci d’Artista”, fortunata iniziativa ideata dal Comune di Salerno, per volontà del Presidente del Consiglio, Dario Loffredo, grazie al sostegno di Confcommercio Campania e della Camera di Commercio di Salerno.

E così, venerdì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, alle 17.30, al Teatro Augusteo, sarà la volta di “Peter. Il musical della fantasia”, un viaggio fantastico per grandi e piccini per lasciarsi sedurre da un mondo di personaggi incantati e da atmosfere piene di gioia e di emozioni. Una storia che prende spunto dal racconto di J. M. Barrie, rivisitata dalla “Compagnia dell’Arte” con un adattamento ai tempi moderni, lasciando il classico lieto fine. Grande successo delle scorse edizioni che ha visto sempre un pubblico appassionato e numeroso, per una fiaba immortale risvecchiata dall’estro e dalla fantasia del regista, Antonello Ronga. Lo spettacolo vedrà il cast di attori composto da: Marco De Simone, Rossella Cuccia, Mauro Collina, Francesco Maria Sommaripa, Ester Sabatino, Teresa Di Florio, Gianni D’Amato,Aurora Ronga, Delia Marmo, Antonello Ronga, Francesca Canale, Maria Rosaria Ronga. Le scenografie sono a cura di Francesco Maria Sommaripa, l’assistenza alla regia è di Chiara D’Amato. In scena il Professional Ballet di Pina Testa, con le coreografie di Fortuna Capasso. I costumi saranno a cura di ScenaLab Arte e Paolo Vitale. Gli audio e le luci sono di GFM Service.

Stavolta, al termine dello spettacolo, ai piccoli partecipanti, che come d’abitudine hanno opportunità di incontrare i protagonisti della fiaba, verrà offerto loro l’incontro con la Befana che distribuirà dolci e caramelle. Un modo diverso per trascorrere una giornata di festa e per riunire la famiglia, facendo sentire i bambini i protagonisti indiscussi di questo momento. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.