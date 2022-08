Palme via Guercio, Cammarota: avevamo ragione.

“Solo mercoledì 10 agosto scorso avevo denunciato anche sui profili social la pericolosità della palma oscillante in via Guercio disponendo l’audizione urgente in commissione trasparenza del dirigente del settore Massimo Della Casa, che oggi ha provveduto all’abbattimento”.

Lo dichiara in una nota il presidente della commissione avv. Antonio Cammarota, il quale evidenzia perplesità per alcune contraddizioni emerse durante l’audizione: “parrebbe, ma non c’è traccia scritta, che gli agronomi convenzionati con il Comune avrebbero espresso nel recente passato valutazione di non pericolosità della palma perché flessibile ed elastica, ma che invece stamattina si sono pronunciati per l’immediato abbattimento”.

“Sul punto”, conclude Cammarota, “ho richiesto l’intervento in commissione trasparenza del presidente della commissione ambiente Iannelli, il quale ha annunciato l’istituzione di un tavolo tecnico per il monitoraggio del verde pubblico”.