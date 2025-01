Olivicotura, convegno a Palomonte

Concimi e Biostimolanti: strategie efficaci per la difesa e la nutrizione dell’olivo. È il titolo del convegno pubblico rivolto ad agricoltori e imprenditori agroalimentari, che si terrà mercoledì 29 gennaio alle ore 18.30 presso l’aula consiliare del Comune di Palomonte, nel salernitano.

L’evento è organizzato dal Comune di Palomonte, dall’associazione Assofrantoi Campania e dall’azienda leader nel settore della nutrizione vegetale e biostimolanti, Cifo, vedrà al centro del dibattito tecnico proprio il focus sul ruolo dei fertilizzanti e dei biostimolanti per la nutrizione delle piante di olivo al fine di massimizzare la produttività e migliorare la resa nella produzione dell’olio e durante il quale Cifo presenterà un innovativo protocollo per la qualità dell’olivo.

All’evento presentato dalla giornalista salernitana Mariateresa Conte, interverranno l’assessore all’agricoltura e all’ambiente del Comune di Palomonte, Salvatore Giordano, il presidente di Assofrantoi Campania, Giovanni Toriello, il docente e agronomo e responsabile del reparto Ricerca e sviluppo Cifo, Mirko D’Angelo, il responsabile area Sud Italia Cifo, Maurizio Baldini, il docente e consulente agronomico Cifo per la provincia di Salerno, Enrico Sorgente, e il rivenditore di zona Cifo, l’imprenditore Giuseppe Massa.

“L’obiettivo del convegno- spiega l’assessore Salvatore Giordano- è di illustrare agli imprenditori agricoli le tecniche avanzate in supporto al lavoro delle aziende agricole nel raggiungimento degli standard produttivi elevati che mettono insieme tutela dell’ambiente e tutela della salute. Un incontro tecnico- chiosa Giordano- per discutere e confrontarsi con tecnici e specialisti sulle sfide e le opportunità che interessano l’olivicoltura sostenibile”. L’appuntamento, dunque, è per il 29 gennaio alle ore 18.30 al Comune di Palomonte.