Miss Sud 2019, vince la 18enne napoletana Simona Giordano, Annarita Matera di Petina è la Ragazza in Jeans 2019.

Una serata di gala e di festa per sancire i dieci anni del concorso nazionale Miss Sud e Ragazza in Jeans. Ieri, presso il Teatro del Centro Sociale di Via Guido Vestuti a Salerno l’attesa assegnazione delle otto fasce in palio di un beauty contest che non conosce simili e che dal 2009 celebra la bellezza femminile ma in particolar modo quella mediterranea spulciando tra giovanissime dai 13 ai 22 anni.



Al timone della serata è tornato per il terzo anno consecutivo Beppe Convertini, attuale presentatore de “La Vita in diretta estate”di Rai1. Madrina d’eccezione Adriana Volpe, il volto tv che ha voluto dare un consiglio alle 32 aspiranti al titolo. «Inseguite i vostri sogni, ma ricordatevi che la bellezza non è tutto – ha detto la Volpe – studiare è importante, anzi importantissimo. E poi, siate sempre voi stesse».



LE VINCITRICI 2019 Con 85 like sulla pagina Facebook del Concorso porta a casa il titolo di Miss Sud chiama Nord, Angela Tommaselli, 25 anni di Rimini. Miss Sud in tour Anita De Martino, 15 anni di Salerno, che ha partecipato a tutte le tappe della decima edizione del concorso nazionale. Miss Sud Web, con 2913 votazioni sul sito ufficiale, è Ester Capozzi, 15 anni di Bosco Tre Case. Miss Sud Moda, con il numero 25, è Elena Paciello, 16 anni di Roma; Miss Sud Cinema e tv è Mariella Perillo, 18 anni di Capaccio, Miss Sud Portamento Giovanna Pia Rosato (14 anni, Sant’Egidio dei Monti Albino).



Miss Sud 2019 è Simona Giordano (18 anni, di Napoli). «Non esiste emozione più grande, e chi non la vive non la può comprendere esattamente – ha detto la neo miss – è un sogno che diventa realtà. Suggerisco a tutti di credere nei propri obiettivi, ma in primis in se stessi. Grazie a chi mi è stato e mi è ancora accanto, anche solo con il cuore».



L’altro 50% del concorso va ad Annarita Matera, 15 di Petina, che si aggiudica la fascia di Ragazza in Jeans, il titolo assegnato alle teen ager del meridione che meglio sappiano rappresentare “la categoria” per semplicità, spontaneità e spigliatezza.



PREMIO TALENTI DEL SUD La terza edizione del premio è andata a Diego Verdegiglio. Storico, attore e doppiatore italiano, l’artista è noto alle giovani generazioni per la sua partecipazione alle fiction “I Cesaroni” e “Come un delfino”, ma in tanti lo ricordano nelle vesti del presidente Cossiga nella serie Tv “Aldo Moro il Presidente” accanto a Michele Placido e anche nella squadra di “Drive in” con lo sketch “Salve! Sono il figlio di Cesare Ragazzi!”.