Neo, rassegna al Teatro del Giullare da sabato 4

“Se vieni a teatro trovi un tesoro, non c’è bisogno di ragionarci troppo. Arrivi, scavi un po’ finché non trovi un baule chiuso a chiave con un lucchetto gigantesco, una volta aperto… trovi te stesso. Quanta fatica per trovarci, quanta fatica per ricercare noi stessi.

Il teatro ha in sé questa e altre straordinarie magie, così abbiamo pensato per quest’anno di giocare sul termine “Ricércàti”, ponendo l’accento sulla “e” e sulla “a”, contemporaneamente siamo alla ricerca e siamo la ricerca stessa.

Quest’anno Neo sarà una vera e propria caccia al tesoro, ogni appuntamento una nuova strada, ogni strada un nuovo indizio, ogni indizio un pezzettino di noi.

Neo non è una destinazione,

Neo è il viaggio.

RICÉRCÀTI.”

Per la stagione 2023/2024 sarà questo il tema di NEO, Rassegna Teatrale ormai giunta alla sua IV edizione, organizzata e interamente realizzata dalla Compagnia Teatrale Le Ombre, per la direzione artistica di Gianni D’Amato, attore, regista e insegnante di teatro salernitano.

Questa IV edizione sarà in scena dal prossimo 4 novembre al 12 maggio 2024 presso Il

Piccolo Teatro del Giullare, cuore della città e storia del teatro salernitano.

Il bello che non è vecchio. Il nuovo che non è brutto.

Come quando guardi da vicino per scorgere proprio quel particolare per toccare il difetto.

Il difetto che passa attraverso la strada del bello.

Rendendone particolare i tratti del nuovo corso.

NEO, una rassegna unica nel suo genere sia per la scelta di tematiche quotidiane raccontate in una chiave profonda, sia per la formula dell’evento che non si esaurisce con la visione dello spettacolo.

«Crediamo fortemente che la cultura, l’arte, il teatro possano e debbano rappresentare non

soltanto sé stesse, ma soprattutto alcuni degli argomenti che nel quotidiano viviamo e non

valutiamo per quello che sono. – queste le parole del direttore artistico Gianni D’Amato che

prosegue – Questa IV edizione ci permette di “ricercare” dentro alcuni degli argomenti più ostici della nostra attualità, di spulciarli, di viverli attraverso il teatro.»

Già negli scorsi anni la rassegna aveva scelto di trattare problematiche sociali riscontrando un enorme apprezzamento da parte del pubblico e quest’anno sulla stessa scia porta in scena l’attualità, attraverso la ricerca.

Ma qual è la “formula magica” di NEO?

Prima di tutto la rassegna ospita spettacoli e personaggi del panorama teatrale e

cinematografico italiano, con un occhio alle realtà giovanili, l’evento è poi strutturato in più

momenti. NEO inizia ancor prima di entrare a teatro, gli spettatori potranno difatti, approfittando di una convenzione, gustare un aperitivo al bar Caffetteria El Ritual. Il pubblico viene poi accolto nel foyer del Piccolo Teatro del Giullare 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo per un incontro con i membri del direttivo NEO e con i componenti della compagnia ospitata; quindi il pubblico può conoscere i personaggi che di lì a poco saliranno sul palco.

Ma NEO non si limita a questo, infatti dopo la visione dello spettacolo si potrà mangiare una pizza tutti insieme, grazie alla partnership de “Il Salotto”, nota pizzeria di Pontecagnano, così da confrontarsi con gli attori e il regista della compagnia ospitata e spiare dietro le quinte dello spettacolo e nella vita reale dei performers.

Da non sottovalutare anche il valore turistico della rassegna, in quanto le compagnie ospitate il giorno dopo l’esibizione avranno la possibilità di visitare i luoghi culturali e artistici della città e di degustare le prelibatezze culinarie tipiche del territorio.

Infine NEO è un punto di riferimento per i giovani della città, il pubblico in sala è rappresentato per un gran numero da ragazzi dai 14 ai 25 anni.

La rassegna partirà sabato 4 e domenica 5 Novembre con “L’altalena”, per la regia di Gianni

D’Amato con la Compagnia Teatrale Le Ombre, che come ogni anno apre la rassegna.

L’altalena è una commedia in cui tre persone si trovano nella stessa stanza per tre motivi diversi e non spiegandosi l’accaduto immaginano che quello sia il loro capolinea, una riflessione sull’esistenza e sulla vita di ciascuno di noi condita da tante risate.

Proseguirà poi il 9 Dicembre con “Lasciami Andare” della Compagnia Teatrale Theàomai, un

viaggio che “con, per e attraverso” la celebre figura di Euridice racconta uno dei più discussi

problemi della nostra contemporaneità; Il 17 Febbraio sarà la volta della Compagnia

Giova-Todaro, con “Alieni Nati!”, visionario spettacolo pluripremiato a livello nazionale, che

guardando al futuro immagina un partito politico nato da una semplice chiacchiera tra amici, testo futuristico ma che ha già avuto occasione di trovare, nella realtà quotidiana, conferme alle sue previsioni; poco più di un mese dopo, il 23 e il 24 Marzo ancora la Compagnia Teatrale Le Ombre debutterà con “Due Partite”, commedia esilarante nella quale quattro attrici, con un’assoluta “prova d’attrice”, interpreteranno 8 personaggi (quattro madri e le rispettive figlie) e attraverso questi mostreranno il cambiamento sostanziale del ruolo della donna nel tempo; a chiudere la rassegna, nei giorni 11 e 12 Maggio, torna per il terzo anno la TOY Company, diretta dai giovanissimi Alessandro Amatrudo e Andrea Mauro.

TOY è un progetto giovanile che NEO ha deciso di sponsorizzare già da due anni e che ha riscosso grande successo nelle precedenti edizioni con i debutti di “Revolution” e “Fragile”. Quest’anno il prodotto presentato dal progetto giovanile è segnato dalla sigla “TBA” e, come il collettivo ha abituato il pubblico della Rassegna, sarà carico di emozioni e spunto di riflessione.

Date: 4-5 Novembre, 9 Dicembre, 17 Febbraio, 23-24 Marzo, 11-12 Maggio

Orario apertura porte: il sabato alle 20.00, la domenica alle 18.00

Orario inizio spettacolo: il sabato alle 20.30, la domenica alle 18.20

Luogo: Piccolo Teatro del Giullare, Via Matteo Incagliati, 2, Salerno

(è possibile parcheggiare gratuitamente in zona)

Costo abbonamento: €50, ridotto studenti €40

Costo biglietto: intero €15, ridotto over 60 €12, ridotto studenti €10

Info e prenotazioni: 391 7299482