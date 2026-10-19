L’SPS Arechi Salerno vice Campione del Mondo di Pesca Sportiva

L’SPS Arechi Salerno ha conquistato il titolo di Vicecampione del Mondo ai campionati iridati di pesca sportiva da riva, un’impresa storica per la società salernitana. L’evento, la terza edizione del “World Championship Sea Float Angling”, si è svolto dal 15 al 17 ottobre nel porto canale di Viana do Castelo, in Portogallo, e ha visto la partecipazione di sei nazioni: Portogallo, Spagna, Francia, Malta, Grecia e Italia, per un totale di 15 squadre composte da sei atleti ciascuna.

L’SPS Arechi ha ottenuto il pass per il Mondiale grazie alla vittoria del Campionato Italiano per Società di Canna da Riva 2025. Gli atleti salernitani hanno affrontato tre prove particolarmente complesse, della durata di quattro ore ciascuna, dimostrando abilità e determinazione. Nonostante la forte concorrenza, la squadra è riuscita a conquistare un prestigioso secondo posto, superata solo dalla Spagna. I membri del team, guidati dal CT Mauro Freda, sono stati Giuseppe Buondonno, Ottavio Caliendo, Ilario D’Ambrosio (che ha ottenuto il quinto posto nella classifica individuale), Angelo Garofalo, Fabio Di Guida e Marco Rizzo.

Il Presidente dell’SPS Arechi, Francesco Siano, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: “Questo risultato è il giusto premio per i tanti sacrifici affrontati negli anni. L’alto livello tecnico raggiunto dalla squadra è dimostrato anche dai sette podi conquistati negli ultimi quattro anni in competizioni nazionali.”

Siano ha anche sottolineato le sfide legate alla pratica della pesca sportiva e alla promozione di questo sport: “La difficoltà maggiore, oggi, riguarda la disponibilità delle infrastrutture – come le banchine o le scogliere dei porti – fondamentali per svolgere gli allenamenti costanti e organizzare manifestazioni di carattere nazionale. Dare continuità a queste attività permetterebbe non solo di offrire una maggiore visibilità a questo splendido sport all’aperto, promuovendolo tra i giovani, ma anche di dare un importante risalto alla città di Salerno.”

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA _MONDIALE di PESCA SPORTIVA” ricevuto tramite email da “presidenza” in data 19/10/2026.