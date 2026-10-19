Al via il Career Day 2026 dell’Università di Salerno

Domani, 20 ottobre 2026, prenderà il via la dodicesima edizione di Job in Campus, il Career Day organizzato dall’Università degli Studi di Salerno. L’evento si svolgerà presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” e la Biblioteca del Polo Tecnologico e Scientifico del campus di Fisciano. Il tema di quest’anno è “C’è l’AI con te? Trasforma l’Intelligenza Artificiale in un alleato per il tuo futuro”, con l’obiettivo di esplorare il ruolo dell’intelligenza artificiale nel mercato del lavoro attuale.

L’iniziativa è rivolta a studenti, laureandi e laureati dell’ateneo salernitano, e offre l’opportunità di interagire con aziende e recruiter, discutendo le competenze e i profili più richiesti. Il convegno di apertura si terrà domani alle 10.30 e vedrà la partecipazione di diverse personalità di spicco, tra cui il Rettore Virgilio D’Antonio e vari rappresentanti di istituzioni locali e aziende.

Mercoledì 21 ottobre, gli incontri con le aziende si svolgeranno dalle 9.00 alle 17.00 presso la Biblioteca del Polo Tecnologico e Scientifico, dove gli studenti potranno partecipare a incontri one-to-one con i rappresentanti aziendali. Job in Campus 2026 rappresenta un’importante occasione per favorire il dialogo tra l’università e il mondo del lavoro, aiutando i partecipanti a orientarsi nel mercato professionale e ad affrontare le sfide future.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “[Comunicati stampa Unisa] JOB IN CAMPUS | Parte domani la dodicesima edizione del Career Day di Ateneo. Il Convegno di apertura: “C’è l’AI con te? Trasforma l’Intelligenza Artificiale in un alleato per il tuo futuro”” ricevuto tramite email da “Cristina PASTORE” in data 19/10/2026.