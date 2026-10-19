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Al via il Career Day 2026 dell’Università di Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Career Day Università di Salerno
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Domani, 20 ottobre 2026, prenderà il via la dodicesima edizione di Job in Campus, il Career Day organizzato dall’Università degli Studi di Salerno. L’evento si svolgerà presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” e la Biblioteca del Polo Tecnologico e Scientifico del campus di Fisciano. Il tema di quest’anno è “C’è l’AI con te? Trasforma l’Intelligenza Artificiale in un alleato per il tuo futuro”, con l’obiettivo di esplorare il ruolo dell’intelligenza artificiale nel mercato del lavoro attuale.

L’iniziativa è rivolta a studenti, laureandi e laureati dell’ateneo salernitano, e offre l’opportunità di interagire con aziende e recruiter, discutendo le competenze e i profili più richiesti. Il convegno di apertura si terrà domani alle 10.30 e vedrà la partecipazione di diverse personalità di spicco, tra cui il Rettore Virgilio D’Antonio e vari rappresentanti di istituzioni locali e aziende.

Mercoledì 21 ottobre, gli incontri con le aziende si svolgeranno dalle 9.00 alle 17.00 presso la Biblioteca del Polo Tecnologico e Scientifico, dove gli studenti potranno partecipare a incontri one-to-one con i rappresentanti aziendali. Job in Campus 2026 rappresenta un’importante occasione per favorire il dialogo tra l’università e il mondo del lavoro, aiutando i partecipanti a orientarsi nel mercato professionale e ad affrontare le sfide future.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “[Comunicati stampa Unisa] JOB IN CAMPUS | Parte domani la dodicesima edizione del Career Day di Ateneo. Il Convegno di apertura: “C’è l’AI con te? Trasforma l’Intelligenza Artificiale in un alleato per il tuo futuro”” ricevuto tramite email da “Cristina PASTORE” in data 19/10/2026.

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