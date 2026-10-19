Fondi a Tasso Zero per le PMI Campane: Annuncio a Capri

Si è concluso il 41° Convegno di Confindustria Giovani Imprenditori al Grand Hotel Quisisana di Capri, dove è stata annunciata una nuova iniziativa per supportare le imprese campane. Il dott. P. Angelo Cicalese, presidente di Eurofinance e del Comitato Nazionale Tecnico per l’Autoimpiego, ha comunicato che sono disponibili fondi a fondo perduto e a tasso zero per il 2026 e il 2027, con un rifinanziamento di 59 milioni di euro per la misura ‘ON – Nuove Imprese a Tasso Zero’. Questa misura è destinata in particolare all’imprenditoria giovanile e femminile. Cicalese ha sottolineato l’importanza di muoversi rapidamente per accedere a queste risorse, evidenziando che ‘la rapidità nella prenotazione e la conformità tecnica dei progetti saranno essenziali per accedere alle risorse prima dell’esaurimento del plafond’.

Inoltre, sono attese misure strategiche nella prossima Legge di Bilancio, mirate a sostenere la crescita aziendale, l’innovazione e la transizione digitale delle PMI campane. Eurofinance, attiva da oltre 60 anni e con un portafoglio di 1,8 miliardi di euro deliberati e oltre 8600 progetti approvati, continua a confermarsi come un punto di riferimento per le imprese del territorio, offrendo consulenze gratuite per la prefattibilità dei progetti. Cicalese ha ricevuto per il quinto anno consecutivo il premio come ‘eccellenza nazionale in finanza agevolata di Stato’, a testimonianza del suo impegno nel settore.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS: IMPRESE CAMPANE. AL SUMMIT DI CONFINDUSTRA DI CAPRI VIA LIBERA AI NUOVI FONDI” ricevuto tramite email da “KJ Web Agency” in data 19/10/2026.