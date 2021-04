La rubrica di Antonello De Rosa ideata dal giornalista Antonio Di Giovanni per la trasmissione del venerdì sera

La vita sul palco di Antonello De Rosa, è questa la rubrica ideata dal giornalista Antonio Di Giovanni per la sua trasmissione, “La grande bellezza, Non Solo Portici”, in onda ogni venerdì sera su Quarta Rete e Radio Play Tag. La rubrica affidata al regista e attore Antonello De Rosa ha il compito di raccontare il teatro, attraverso la prosa teatrale e gli ospiti che De Rosa, di volta in volta avrà nel suo salotto televisivo. Ospiti di grande rilievo nazionale accompagneranno il pubblico ad una vera e profonda riflessione sull’emergenza culturale che il mondo dell’arte tutto sta attraversando.

“La trasmissione” afferma Di Giovanni “è un contenitore in cui si parla di bellezza sotto tutti i punti di vista. In questa bellezza è contemplata la cultura ed anche il teatro. Non ho esitato a tal proposito a chiamare un amico, Antonello De Rosa. Un professionista del teatro che riesce ad arrivare al pubblico con empatia unica”.

Una trasmissione che ripercorre tematiche importanti della vita di ogni uomo. Temi importanti affrontati con professionalità e leggerezza, leggerezza che non è superficialità ma incisività. Poiché un tema affrontato con leggerezza è un tema che incide in maniera più profonda nel pubblico televisivo. Questo Di Giovanni lo sa benissimo, ed è per questo che il suo salotto diviene convivale di racconti di vita che mietono storie donandole allegramente.

“Sono felicissimo” dichiara il regista De Rosa “di questa opportunità! Quando l’amico Antonio mi ha chiamato, ho subito accettato con grande gioia. Parlare di teatro per me è vitale e lo farò con i professionisti ed amici del panorama nazionale”. La trasmissione in onda ogni venerdì dalle ore 21.00 su Quarta Rete e Radio Play Tag ha la freschezza della novità e la lungimiranza della vera professionalità.