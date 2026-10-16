L’Università degli Studi di Salerno ospiterà la dodicesima edizione di Job in Campus, il Career Day di Ateneo, il 20 e 21 ottobre 2026. L’evento si terrà presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” e la Biblioteca del Polo Tecnologico e Scientifico nel campus di Fisciano.

Quest’anno, il tema del Career Day sarà “C’è l’AI con te? Trasforma l’Intelligenza Artificiale in un alleato per il tuo futuro”, ponendo l’accento sull’importanza dell’Intelligenza Artificiale come competenza chiave per affrontare un mercato del lavoro in continua evoluzione. L’iniziativa è rivolta a studenti, laureandi e laureati dell’Università, offrendo loro l’opportunità di interagire con aziende e professionisti del settore.

Il programma dell’evento prevede un convegno di apertura martedì 20 ottobre alle 10.30, dal titolo “Strumenti, competenze e scenari per costruire il tuo futuro professionale con il supporto dell’Intelligenza Artificiale”. Mercoledì 21 ottobre, dalle 9.00 alle 17.00, si svolgeranno incontri one-to-one tra aziende e studenti, permettendo ai partecipanti di presentare il proprio percorso formativo e professionale, nonché di esplorare le opportunità di inserimento lavorativo.

Con Job in Campus 2026, l’Università degli Studi di Salerno riafferma il proprio impegno nel favorire il dialogo tra il mondo accademico e quello lavorativo, fornendo strumenti e occasioni di confronto utili per orientarsi nel mercato professionale attuale. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina dedicata all’evento.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “[Comunicati stampa Unisa] JOB IN CAMPUS 2026 | La dodicesima edizione del Career Day di Ateneo si apre il 20 ottobre in Aula Magna “V.Buonocore”” ricevuto tramite email da “Comunicati stampa” in data 16/10/2026.