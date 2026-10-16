In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha lanciato un appello alle istituzioni per affrontare l’emergenza abitativa che colpisce i docenti fuori sede. Il tema di quest’anno, “Safe Homes for All”, sottolinea come l’aumento dei costi degli affitti stia creando una crescente vulnerabilità economica e sociale, non solo per i lavoratori precari ma anche per quelli con contratti a tempo indeterminato.

Molti insegnanti, costretti a vivere lontano dalle loro famiglie, si trovano ad affrontare spese raddoppiate per il mantenimento di due abitazioni, una nella sede di lavoro e l’altra nel comune di residenza. Questa situazione porta a un’erosione del reddito disponibile e aumenta il rischio di impoverimento, anche per chi ha un’occupazione stabile. Le difficoltà abitative incidono sulla qualità della vita, sulla riservatezza personale e sulla possibilità di svolgere le attività professionali in modo adeguato.

Particolarmente critica è la condizione dei docenti precari, che non solo devono affrontare l’incertezza del lavoro, ma anche la difficoltà di trovare soluzioni abitative stabili. Anche i docenti di ruolo, pur avendo un contratto a tempo indeterminato, possono trovarsi in difficoltà economiche a causa dei costi elevati delle abitazioni. Questo scenario non solo impatta sui singoli insegnanti, ma ha ripercussioni anche sulla stabilità del sistema scolastico e sulla continuità didattica.

Il CNDDU sottolinea che la questione abitativa deve essere affrontata come un problema collettivo, in quanto la sostenibilità delle sistemazioni abitative è cruciale per garantire un servizio educativo efficace. I dati Istat del 2025 indicano che circa 5,4 milioni di persone in Italia vivono in condizioni di povertà assoluta, mentre oltre 2,8 miliardi a livello internazionale affrontano forme di inadeguatezza abitativa. Questo evidenzia l’urgenza di politiche abitative che possano mitigare l’impatto dell’instabilità economica e sociale.

Il CNDDU chiede quindi un confronto tra le amministrazioni dell’istruzione, gli enti territoriali e i soggetti competenti per le politiche abitative, affinché si possano sviluppare misure efficaci a sostegno del personale scolastico. La legge 431 del 1998, che regola le locazioni abitative, dovrebbe essere un punto di riferimento per valutare gli strumenti di sostegno all’accesso agli alloggi.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà rappresenta un’importante opportunità per riflettere su come garantire la sostenibilità abitativa dei docenti e proteggere l’equilibrio economico delle loro famiglie. Il CNDDU auspica che le politiche pubbliche possano rispondere a queste necessità, evitando che la mobilità professionale si traduca in impoverimento e sacrifici eccessivi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa 17 ottobre, Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà: il caro affitti aggrava il disagio dei docenti fuori sede e delle loro famiglie, con ripercussioni sulla stabilità del sistema scolastico” ricevuto tramite email da “CNDDU” in data 16/10/2026.