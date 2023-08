Il ritmo della notte di Amalfi esplode nella settimana di Ferragosto

L’incanto si sprigiona ad Amalfi, che si trasforma in un elegante anfiteatro sotto le stelle. La bellezza della musica suonata dal vivo conquista il pubblico della Costa d’Amalfi.

Prosegue con straordinario successo la rassegna “Cover Night”, novità del programma di eventi “Amalfi Summer Fest 2023″ promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano.

Un’idea rivelatasi già un “cult” nonostante la prima edizione, alla riscoperta della musica disco e del cantautorato internazionale, in un itinerario che si muove tra gli anni ’70, ’80, ’90, tra ritmi funk, beat travolgenti, icone pop della musica internazionale, contaminazioni soul e r&b delle grandi voci della black music, fino ai primi suoni elettronici.

Dopo il sold out registrato dai Queen of Bulsara, il primo tributo in Campania dedicato al mito ineguagliabile dei Queen, e dai The Tree Gees, la più accreditata e fedele tribute band dei mitici Bee Gees, Piazza Municipio si prepara ad accogliere uno spettacolo unico e inedito, che racconta ed emoziona.

On stage venerdì 18 agosto alle ore 21.30, Belcanto & Rhapsody, il progetto creato appositamente per la promozione della cultura musicale italiana nel mondo con citazioni artistiche musicali internazionali che hanno attraversato e unito tante generazioni italiane all’estero.

“Un grido d’amore” per la musica che rappresenta il filo conduttore tra i quattro artisti che si alternano sul palco: Russell Russell, ballerino, cantante e coreografo originario di New York che vive e lavora in Italia. Michele Longo, che ha stregato con la sua voce e la sua grinta il team di Loredana Bertè per l’ultima edizione di The Voice Senior. E ancora Matteo Schiavone: in lui l’arte si esprime attraverso la pregnante forza della voce, che ha sempre rappresentato gli italiani all’estero. L’unica lady della serata, la campana Sonia Mosca, frontwoman dalla voce incredibile e potente, vincitrice della seconda edizione di All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker con J-Ax in onda su Canale 5.

Ad accompagnare i quattro vocalist la Mediterranean Orchestra, con Luigi Pagliara, Michele Piano, Silvio La Torre, Marco Tricarico, Antonio Farabella e Salvatore Ragno, in uno show straordinario che travolgerà il pubblico di Amalfi.

La settimana di Ferragosto si apre lunedì 14 alle ore 21.30 con il concerto di NapoliOpera, la formazione che si compone di 8 musicisti che fanno parte della storica Orchestra Italiana di Renzo Arbore, con cui ancora girano l’Italia e il mondo, registrando successi su successi. Una performance che affonda le radici nell’immenso patrimonio musicale partenopeo in una fusione di suoni globali, che ha conquistato un successo popolare che l’ha fatta amare in tutto il mondo, filtrando le esperienze che i suoi musicisti hanno maturato collaborando con artisti quali Murolo, Gragnaniello, Pino Daniele, Teresa de Sio, Tullio De Piscopo e tanti altri, fino all’Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

Nel repertorio grandi classici, come “Era de Maggio”, “Maria Marì”, travolgenti danze popolari in un particolare e coinvolgente “Medley di Tarantelle”. E ancora brani come “Nun te scurdà” (Almamegretta), “Don Rafaè” (F.De Andrè ) che aprono una finestra sui più recenti “classici”.

Un’appassionata “Santa Lucia luntana” per solo mandolino fa godere appieno il più tradizionale strumento napoletano. Il concerto prevede anche una particolare versione di “Tammurriata nera” e poi ancora “Pigliate….na pastiglia” e “Maruzzella” di Renato Carosone, “O Sarracino” nella versione cantata dall’amico e artista scomparso Beniamino Esposito, di cui è anche “‘A ‘nzalata ‘e mare”, fino all’immancabile tributo all’amico Renzo Arbore con brani come “Cocorito“, “Scapricciatiello” etc…

Con Gianni Conte come voce solista, Massimo Volpe alla direzione orchestrale, pianoforte e cori, Michele Montefusco alle chitarre e cori, Peppe Sannino alle percussioni e cori, Massimo Cecchetti al basso e cori, Roberto Ciscognetti alla batteria e, dulcis in fundo, Salvatore Esposito e Nunzio Reina ai mandolini.

È energia pura domenica 20 Agosto alle ore 22.00 in Piazza Municipio con la Serata Disco Nostalgia ’90, l’incredibile show-party che sta riscuotendo un enorme successo con musica, spettacolo, animazione a tema, allestimenti anni ‘90, scenografie, ballerine, mascotte, gadgets e tanti effetti speciali.

Nostalgia ‘90 sta riscuotendo un enorme successo non solo fra le generazioni nate negli anni ‘70 e ‘80, ma anche tra i giovanissimi, complice la spettacolarità scenica delle coreografie, le musiche mixate da Dj di fama. Un mix di emozioni che riesce a coinvolgere intere generazioni.

Il divertimento è assicurato con l’evento che celebra i favolosi anni novanta, tra colonne sonore di film cult come Pulp Fiction, Forrest Gump, La Vita è bella, The Truman Show, look eccentrici, hit intramontabili, cartoni e serie tv rimaste nel cuore. Un viaggio nel tempo, in un revival dei primi videogame, balli di gruppo, sigle da intonare all’unisono. Un concentrato di musica, con ballerini, cantanti e dj set live per una lunga notte all’insegna del ritmo e di quell’atmosfera unica che ha fatto la storia. Una notte magica, per lasciarsi trascinare dall’atmosfera sognante che solo Amalfi sa regalare.