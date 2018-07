Eboli, primi interventi del piano viabilità

La Giunta comunale dà il via libera ad alcuni interventi destinati a migliorare sensibilmente la viabilità e contemporaneamente assicura risposte immediate alle esigenze dei cittadini. Il tutto in vista del piano del traffico vero e proprio a cui Amministrazione comunale ed uffici stanno lavorando, per garantire maggiore ordine e scorrevolezza in città. Il primo intervento realizzato riguarda strisce e spazi di sosta in via Enrico Perito, la strada che porta alla stazione Ferroviaria e che in questo modo disegna maggiore ordine nei parcheggi. «E’ il primo intervento tra quelli deliberati dalla Giunta comunale – ricorda il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -. Siamo soddisfatti per questo primo intervento, che risponde anche ad alcune sollecitazioni dei cittadini relativamente a maggiori spazi per le persone con disabilità, rispetto alle quali l’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata». Dopo viale Enrico Perito, gli interventi riguarderanno l’area di San Bartolomeo, Piazza della Repubblica, via Generale Gonzaga, Piazza Tito Flavio Silvano e via Matteo Ripa. Interventi che vanno dal rifacimento delle strisce blu, alla realizzazione di nuovi stalli, alla stessa viabilità. «Nell’area di san Bartolomeo – illustra l’assessore Emilio Masala – andremo al rifacimento delle strisce, per dare maggiore ordine alla sosta per i moticiclisti. In Piazza della Repubblica realizzeremo gli spazi per il parcheggio di moto e di scooter e nuove zone di sosta per le persone con disabilità, rispondendo immediatamente alle richieste dei cittadini. Novità anche per la circolazione in via Matteo Ripa, dove si ripristina il senso unico, ed in via generale Gonzaga, anche qui con un senso unico parziale. Comunque, in ogni area su cui interverremo per dare maggiore ordine al traffico ci saranno indicazioni chiare per tutti». Il nuovo sistema di circolazione prevede anche l’inversione del senso unico in piazza Tito Flavio Silvano, alle spalle del Municipio, in questo modo creando un circuito ordinato della circolazione.