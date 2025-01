Grisù, Giuseppe e Maria al Teatro delle Arti

Salerno si prepara ad accogliere uno spettacolo teatrale dal grande impatto emotivo e culturale: “Grisù, Giuseppe e Maria”, scritto da Gianni Clemente e diretto da Pierluigi Iorio, con protagonisti Francesco Procopio e Giancarlo Ratti.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 gennaio alle ore 20:45 e domenica 26 gennaio alle ore 18:00 presso il Teatro Delle Arti di Salerno.

Lo spettacolo, ambientato negli anni Cinquanta, restituisce con autenticità un ritratto dell’Italia del dopoguerra, in bilico tra miseria e speranza. È un periodo segnato dal desiderio di rinascita economica e sociale, ma anche dalle contraddizioni di un Paese ancora intriso di analfabetismo e con forti fenomeni migratori.

La vicenda si svolge a Pozzuoli, un microcosmo intriso di cultura popolare contadina, dove si intrecciano storie di vita e di sopravvivenza. Al centro della scena troviamo Don Ciro, il parroco del paese, che si trova coinvolto in una serie di confessioni, tanto sacramentate quanto non, legate alle vite di due sorelle, Rosa e Filomena, e del farmacista del luogo. Sullo sfondo della narrazione si staglia un drammatico evento storico: il disastro della miniera di Marcinelle del 1956, in cui persero la vita 262 minatori, tra cui 136 italiani.

A dare vita a questa intensa e coinvolgente narrazione saranno Francesco Procopio, volto noto del cinema, della fiction (vedi il successo ottenuto con L’Allieva) e del teatro italiano, che si è fatto apprezzare per la sua versatilità in commedie e drammi, e Giancarlo Ratti, attore di grande esperienza teatrale e televisiva, conosciuto dal pubblico anche per i suoi ruoli nella serie “I Cesaroni” e nella trasmissione radiofonica cult “Il Ruggito del Coniglio”. Entrambi porteranno sul palco la loro energia e sensibilità artistica, regalando al pubblico momenti di riflessione e divertimento.

Con una trama avvincente e un cast di grande talento, “Grisù, Giuseppe e Maria” promette di emozionare e far riflettere il pubblico, offrendo uno spaccato dell’Italia di quegli anni, tra lotte quotidiane e un’ironia amara che restituisce dignità alla sofferenza.

Un’occasione imperdibile per immergersi in una narrazione intensa, che unisce memoria storica, cultura popolare e teatro di qualità.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili presso il botteghino del Teatro Delle Arti, aperto tutti i giorni dalle ore 17:00 alle 21:00.