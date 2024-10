“Forum Leader 2024: strategie integrate e reti territoriali per il Futuro delle Aree Rurali”

Il Forum Leader 2024, giunto alla sua quinta edizione e organizzato dal GAL Colline Salernitane, ha richiamato presso la Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana (SA) rappresentanti di oltre 200 GAL italiani, la Rete Rurale Nazionale e numerose università. Questo appuntamento di rilevanza nazionale si è focalizzato su tematiche cruciali per il futuro e lo sviluppo delle aree rurali, creando un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti e attori territoriali.

Il 18 ottobre, all’interno del forum, si è svolto il convegno intitolato “Integrazione tra politiche, strumenti e risorse (GAL, SNAI, Distretti, CdF, ecc.) per lo sviluppo delle aree rurali. Il Masterplan come documento di indirizzo strategico“, incentrato sulla creazione di una rete per lo sviluppo dei territori rurali e sul ruolo chiave dei GAL nel facilitare le politiche territoriali. Durante la sessione mattutina, Salvatore Tosi, Direttore del GAL Metropoli Est, ha dato il via ai lavori, seguito dagli interventi dei professori Roberto Gerundo dell’Università di Salerno, Teresa Del Giudice dell’Università di Napoli Federico II, Ferdinando Gandolfi, dirigente dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, e Gianluca Brunori dell’Università di Pisa e presidente della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA).

A concludere la sessione è stato Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente della Regione Campania, che ha lodato l’organizzazione del GAL Colline Salernitane, sottolineando il suo contributo nel valorizzare il territorio e nel promuovere un modello di sviluppo sostenibile. “La Regione – ha dichiarato Bonavitacola – supporta uno sviluppo che punti a bilanciare le aree urbanizzate e quelle interne. I GAL svolgono un ruolo fondamentale in questo processo, integrando diversi attori istituzionali e sociali in reti virtuose, al di là delle logiche localistiche”.

La giornata è proseguita con un dibattito animato da rappresentanti di vari GAL italiani, che hanno illustrato modelli di sviluppo rurale, con particolare attenzione al turismo e all’ospitalità.

Tra i partecipanti, Antonio Giuliano, presidente del GAL Colline Salernitane, Francesco Domenico Moccia, Segretario Nazionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, Giuseppe Gallo, vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno, e Pier Paolo Pallara, Coordinatore della segreteria tecnico-scientifica del CREA, in rappresentanza della Direttrice Alessandra Pesce. Quest’ultima ha ribadito l’importanza di un’integrazione continua tra enti locali, regionali e nazionali per rafforzare le politiche territoriali e promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità rurali. “I GAL – ha aggiunto – si sono dimostrati efficaci nel promuovere interventi innovativi e nel valorizzare le risorse locali. Il nostro impegno è quello di potenziare questi modelli per il futuro delle nostre aree rurali”.