Flashback to the 80’s, domenica 9 al Teatro Ghirelli

Domenica 9 giugno alle ore 20.00 il Laboratorio Teatrale La Girandola metterà in scena al Teatro Ghirelli di Salerno lo spettacolo “Flashback to the 80’s”, scritto e diretto da Carolina Damiani, con le coreografie di Alba Pagano e vocal Coach Vincenzo Di Sieno.

Da un’idea della Cooperativa Sociale Icaro a marchio Anffas, in collaborazione con la Fondazione Anffas di Salerno Giovanni Caressa Onlus, Anffas Salerno Ets – Aps , lo spettacolo è il momento finale che chiude il percorso laboratoriale 2023/24 de “La Compagnia Teatrale La Girandola”, diretta da Carolina Damiani, che realizza spettacoli insieme a persone con e senza disabilità, che nel corso dell’anno ha permesso agli attori protagonisti di sperimentare l’emozione della scena favorendone l’inclusione sociale.

Lo spettacolo “FLASHBACK TO THE 80’S”, di Carolina Damiani, regista e operatrice in Teatro Sociale, supportata da un’equipe multiprofessionale composta da psicologo, scenografo e fotografo, nasce dalla voglia di celebrare un periodo che ha segnato le vite di chi lo ha vissuto e di chi lo ha sentito raccontare.

Musica, cinema, televisione, un trionfo di ricordi che riprendono vita da una vecchia ed impolverata soffitta, dove Giulia va per cercare un vecchio salvagente e trova un mondo, quello degli oggetti anni 80 della madre. Così da un giradischi, un mangiacassette, una vecchia TV, in un onirico tempo altro, riprende vita il fervore, la creatività, il sapore di un periodo indimenticabile. Così come Giulia, il pubblico sarà teletrasportato, come in un noto film del periodo, in giro per gli ‘80.

Riassaporando quelle atmosfere si giungerà sul finale alla consapevolezza dell’unicità di quel decennio, che ci ha visto tutti uniti e accomunati da tante passioni, che oggi ancora ci fanno pensare che sia stato il periodo più bello della nostra vita, e forse anche di chi non era ancora nato!

Il laboratorio teatrale ancora una volta restituisce ottimi risultati offrendo la possibilità a diverse persone di relazionarsi attraverso il teatro, in un luogo dove l’incontro, il confronto, il conoscere rappresenta una crescita e in molti casi significa maggiore autonomia, sicurezza e rafforzamento dell’autostima.

E’ quanto ha affermato il Presidente della Cooperativa Icaro a m. Anffas, Alessandro Parisi, rimarcando quanto l’esperienza teatrale ha come finalità la partecipazione attiva di ogni individuo, la sua autodeterminazione, accrescimento dell’empowerment e inclusione sociale.