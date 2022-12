Fiabe per Luci d’Artista, la prima venerdì 23 all’Augusteo.

La “Compagnia dell’Arte” è in continua produzione di idee e di spettacoli volti a produrre il bello della favolistica antica e moderna. Dopo diversi appuntamenti già andati in scena gli scorsi giorni, il regista Antonello Ronga annuncia una nuova rassegna, tutta incentrata sullo spirito e sull’atmosfera natalizia ad accompagnare le festività di grandi e piccini: “Fiabe per le Luci d’artista” proporrà due spettacoli che sono già classici per la Compagnia, “Jesper, il Postino di Santa Klaus” (venerdì 23 Dicembre, alle 17.30, al Teatro Augusteo) e “Peter, il Musical della Fantasia” (venerdì 6 Gennaio 2023, allo stesso orario). “Anche quest’anno ci arricchiamo con questa iniziativa voluta fortemente dall’Amministrazione comunale, insieme al distretto provinciale di Confcommercio Campania, dalla Camera di Commercio Salerno e dal Presidente del Consiglio comunale, Dario Loffredo che ha sin da subito sposato la formula – racconta il regista, Antonello Ronga – Accompagniamo i visitatori delle Luci ai nostri spettacoli ad ingresso libero”. I commercianti che hanno aderito alla iniziativa, infatti, hanno ricevuto degli inviti che i propri clienti possono ritirare per assicurarsi un posto in platea. “Rinnoviamo questa tradizione con molta gioia” – conclude Ronga. Jasper è la storia di un boscaiolo di nome Klaus che, grazie all’aiuto di un portalettere, diventa l’uomo più buono del Mondo, ossia Babbo Natale. Una classica fiaba natalizia. Questo postino è molto svogliato, viene inviato per questo in questo posto dove incontra Santa Klaus ed insieme metteranno in atto un piano per regalare un sorriso a tutti i bambini del Mondo. In scena Mauro Collina, Gianni D’Amato, Chiara D’Amato, Francesco Maria Sommaripa (che cura anche le scenografia) e Teresa di Florio. I costumi sono di Paolo Vitale. Un ringraziamento va all’organizzazione di Valentina Tortora e di Monica Lamberti. Service luci ed audio di Gfm di Giuseppe Petti e Matteo Brancamura. Partecipano allo spettacolo le figurazioni del Laboratorio teatrale “Le ombre” e gli allievi della Compagnia Teatrale del Teatro “Ridotto” diretto da Gianluca Tortora.