Curva Nord Arechi, Cammarota : basta alibi, aprire si può

“La vicenda della Curva Nord dello stadio Arechi è paradossale e incomprensibile”. Lo dichiara in una nota l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza.

“L’amministrazione comunale è colpevole, perchè sa da oltre un anno cosa andava fatto e non lo ha fatto”, afferma Cammarota, “va però anche ricordato a Questore e Prefetto che l’ordine pubblico è un problema da risolvere, non da evitare, e una soluzione va trovata”.

“L’ostacolo deriverebbe dalla mancanza di parcheggi dedicati e in sicurezza per la tifoseria ospite da sistemare nel settore Distinti”, afferma Cammarota, “ma se invece la tifoseria ospite fosse sistemata in parte della Curva Nord, come si è sempre fatto, si potrebbe risolvere in parte il problema”.

Per Cammarota “come già autorevolmente affermato, a Curva Nord potrebbe essere divisa in parte e inferiore agli ospiti e superiore ai salernitani, con realizzazione di nuovi servizi igienici che comunque nei Distinti andrebbero costruiti, come a Milano; oppure in verticale, con i tifosi ospiti separati da griglie e zona cuscinetto, come a Roma, Genova, Udine, Cagliari, Firenze”.

“In ogni caso, ci sarebbe meno promiscuità e pericolo di contatto rispetto alla soluzione Distinti e quindi con vantaggio per l’ordine pubblico”, continua Cammarota, e “i tifosi ospiti, mai oltre duemila perchè di più non sarebbero nei Distinti, parcheggerebbero dove hanno sempre fatto, dietro la Curva Nord, mentre i salernitani entrerebbero dai Distinti ovvero dall’entrata più distante da quella ospite”.

“Sarebbe così prontamente disponibile anche per la campagna abbonamenti almeno la metà della Curva Nord per circa tremila – quattromila posti, a prezzi popolari, per le famiglie salernitane”, conclude Cammarota, “e finalmente per un Arechi non più degli stadi il principe zoppo”.