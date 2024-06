Concerti d’estate di Villa Guariglia in Tour, presentata l’edizione 2024, primo appuntamento venerdì 5

Musica classica e jazz, danza, letteratura e teatro si susseguono in un unico cartellone, quello della XXVII edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia in Tour in programma dal 5 luglio al 2 agosto 2024. Proprio come nelle opere di Peter Willburger dove le onde si tramutano in profili tracciando nuovi percorsi.

Il festival, ideato da Antonia Willburger, è organizzato dal CTA di Salerno con il contributo della Provincia di Salerno, del Comune di Vietri sul Mare, del Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, della Camera di Commercio/Coldiretti Salerno – Campagna Amica, della Fondazione di Comunità Salernitana, e il patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Salerno, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e delle ACLI Provinciale di Salerno.

Due sono quest’anno gli splendidi siti che ospitano i diversi appuntamenti: l’Area Archeologica etrusco-sannita di Fratte a Salerno e il luogo dell’anima dei Concerti, il belvedere di Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare. Il percorso proposto in questa edizione richiama alla mente “The Nearness of you” di Hoaghy Carmichael, una melodia che risuonerà non solo in alcuni appuntamenti ma anche nei sodalizi come con il Conservatorio “Giuseppe Martucci”, Salerno Classica, Hub Music Project, l’Associazione Ridete sotto i baffi, l’Associazione Porto delle Nebbie, La Congrega letteraria, l’Associazione Campania Danza, il Limen e gli Artisti cilentani associati.

I Concerti d’estate di Villa Guariglia inaugurano la loro 27esima edizione venerdì 5 luglio, alle ore 21, nell’Area Archeologica di Fratte con Guglielmo Guglielmi & Martucci New Jazz Generation: un concerto dedicato ad alcuni tra i più importanti autori ed interpreti del jazz contemporaneo. Il concerto è ad ingresso gratuito. Il 6 luglio sempre nella stessa location, prende il via la programmazione curata da Salerno Classica e Artisti Cilentani Associati con la produzione dell’Amor brujo di Manuel De Falla nella versione iniziale del 1915, un’opera che rappresenta una profonda connessione con le radici culturali e musicali dell’Andalusia. Mercoledì 10 luglio (ore 21) primo appuntamento a Villa Guariglia con il concerto ad ingresso gratuito organizzato dal Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno con Piero Cinosi al pianoforte; Alban Lukaj al violino, e Raffaella Cardaropoli al violoncello per un viaggio tra Rachmaninoff, Brahms e Turina. Giovedì 11 luglio all’Area Archeologica di Salerno s’inizia alle 19:30 con la presentazione del libro “Il fulmine danzante. Quasi un romanzo” di Joseph Fontano ed a seguire alle ore 21 (ingresso € 8,00) l’Associazione Campania Danza presenta “Solitudine bohémien”, spettacolo che sperimenta con la danza tutti quei sentimenti di smarrimento, inadeguatezza, precarietà che caratterizzano la società contemporanea e che attraversano come un fil rouge La Bohème di Giacomo Puccini, Modernità liquida di Zygmunt Bauman e Biglietti agli amici di Pier Vittorio Tondelli.

Venerdì 12 luglio (ore 21) si rimane a Fratte per il secondo appuntamento del Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno (ingresso gratuito), doppio concerto: “Crossover”, il viaggio musicale di Paolo Cimmino proposto con Armando Colucci al pianoforte e Mario Verace al sax alto e soprano e “Suite Percussion” che rappresenta un ideale percorso ritmico/vitalistico dal quale partire per addentrarsi in un sentiero nel quale l’esplorazione sonora tende a stratificare la capacità percettiva esteriore/interiore di chi ascolta. Sabato 13 luglio (ore 21, ingresso 25 euro) all’Area Archeologica d Fratte c’è Theo Croker in concerto. Nominato ai Grammy più volte, è musicista, compositore, produttore e influencer. L’evento è a cura di Hub Music Project.

Domenica 14 luglio si torna a Villa Guariglia (ore 21, ingresso gratuito) per le Giornate shakespeariane a cura dell’Associazione Ridete sotto i baffi: la Compagnia Toy presenta “Shakespeare Revolution”, scritto e diretto da Gianni D’Amato; martedì 16 luglio (ore 19.30, ingresso gratuito) Preludio Noir a cura dell’Associazione Porto delle Nebbie con Gian Luca Campagna che presenta il suo “In viaggio con la morte”, Mursia Editore, con Pina Masturzo; alle ore 21 un altro appuntamento delle Giornate shakespeariane a cura dell’Associazione Ridete sotto i baffi con l’Accademia dello Spettacolo e del Musical di Baronissi che presenta “Shakespeare And Love”. Mercoledì 17 luglio (ore 21, ingresso gratuito) a Villa Guariglia un omaggio a “Enrico Parrilli, ricordando un maestro di swing” a cura di Carlo Pecoraro con Antonio Cavaliere al pianoforte, Rino Angrisani al contrabbasso, Miki Serlenga al sassofono ed Enzo Negro alla batteria. Giovedì 18 luglio all’Area Archeologica di Fratte (ore 21, ingresso €15,00) un nuovo appuntamento a cura di Hub Music Project con Dario Bassolino che con “Città Futura”, il suo album di esordio, racconta la storia di un retro futuro, la colonna sonora di un gangster movie dai colori acidi e saturi, tra rapine, fughe e amori impossibili, Napoli si trasforma in una città immaginaria sospesa nel tempo e nello spazio.

Venerdì 19 luglio (ore 21, ingresso gratuito) all’area Archeologica di Fratte il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno presenta “I am Billie – Tribute to Billie Holiday” con Valentina Mattarozzi 5et. Sabato 20 luglio (ore 21, ingresso 10 euro) Villa Guariglia si colora idealmente di rosso per “El Tango Show” con il Trio Accord e i ballerini argentini di tango, a cura di Salerno Classica. Domenica 21 luglio (ore 19.30, ingresso gratuito) a Villa Guariglia anteprima letteraria a cura de La Congrega Letteraria con la presentazione del saggio “Lenin, il rivoluzionario assoluto (1870-1924)” Carocci editore; a dialogare con l’autore Guido Carpi e Giovanni Savino. Alle 21 il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno propone “Diedi il canto agli astri e al ciel”, il progetto lirico a cura di Marilena Laurenza e Irma Tortora. Martedì 23 luglio a Villa Guariglia (ore 21, ingresso € 10,00 – il ricavato sarà devoluto al Fondo per le attività giovanili) c’è il Coro Mani Bianche MarLet diretto da Marina Del Sorbo e Letizia Di Ruocco e Le Radiose, trio vocale vintage-radiofonico, in “On Air!”. L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana. Mercoledì 24 luglio (ore 21, ingresso € 15,00) c’è l’omaggio sinfonico ai Queen con “Somebody to love” dell’Orchestra Ico Suoni Del Sud; direttore e arrangiatore Roberto Molinelli. L’evento è a cura di Salerno Classica. Giovedì 25 luglio (ore 21, ingresso € 25,00) all’Area Archeologica di Fratte chiude la rassegna a cura di HPM la band milanese dei La Crus. Venerdì 26 luglio i cancelli di Villa Guariglia si aprono alle 18.30 con “Paint & Wine” a cura di Casa Limen; alle ore 21 si fa musica con il concerto di Annastella Gibboni al violino e Fabio Silvestro al pianoforte. Al duo verrà conferito dalle Acli Salerno il Premio alla memora di “Emidio Cecchini”. L’ingresso è gratuito. Sabato 27 luglio due eventi in contemporanea nelle due location del festival: all’Area Archeologica di Fratte (ore 20 – ingresso € 10 adulti, gratuito under 18) c’è l’“Omaggio a Disney”, il concerto per le famiglie proposto dall’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, mentre a Villa Guariglia (ingresso gratuito) alle ore 20 all’interno del Museo della Ceramica la performance di danza “Tracce di memoria” a cura dell’Associazione Campania Danza fa da anteprima al concerto di Piero Gatto (pianoforte), Silvia Sammarco (soprano), Federica Severini (violino), Marco Cuciniello (contrabbasso), Vincenzo Scannapieco (flauto) e Francesco Pio Ferrentino (clarinetto). Martedì 30 luglio all’Area Archeologica di Fratte (ore 21, ingresso € 8,00) ancora un appuntamento con l’arte tersicorea che vede in scena La Dance Company in Galanterie per la direzione artistica Maria Vittoria Maglione e Caterina Ceravolo e L’Arb Dance Company in Ground zero per la direzione artistica di Annamaria Di Maio. L’edizione si chiude venerdì 2 agosto (ore 21, ingresso € 10) all’Area Archeologica di Fratte con l’omaggio a Mozart con Costantino Catena al pianoforte e l’Ensemble Salerno Classica, diretta da Francesco D’Arcangelo. Serata a cura di Salerno Classica.