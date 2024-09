Coltocircuito, Federico Buffa a Castellabate mercoledì 18

Un nuovo appuntamento a Santa Maria di Castellabate con “Coltocircuito, i salotti culturali di DliveMedia”.

Mercoledì 18 settembre in Piazza Caduti del Mare alle 19, il protagonista assoluto della rassegna culturale che ha trasformato per tutta l’estate uno dei borghi più belli d’Italia, protetto dall’UNESCO, nel boudoir dei racconti dell’arte, sarà Federico Buffa, lo storyteller capace, secondo Aldo Grasso, di «essere narratore straordinario, di fare vera cultura, stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni».

La rassegna, che aveva preso il via con un ospite sportivo, il giornalista Gianluca Di Marzio, si conclude con Buffa e il suo modo inconfondibile di raccontare i fuoriclasse dello sport e le loro gesta epiche.

«Con orgoglio ma non senza fatica, abbiamo portato in questo luogo magico e suggestivo i migliori nomi del mondo dello spettacolo italiano. Buffa sono sicuro che coglierà nel segno di una stagione di successo, costruita con grande attenzione e con il desiderio di destare curiosità e partecipazione», afferma Roberto Vargiu, direttore di DliveMedia e ideatore di Coltocircuito, rassegna che gode del patrocinio del Comune di Santa Maria di Castellabate e l’apporto in prima linea del Sindaco Marco Rizzo e dell’Assessore alla Cultura Luigi Maurano.

Ma Federico Buffa non è solo sport: la piazzetta Caduti del Mare è pronta ad ascoltare i suoi suggestivi ed emozionanti racconti che spaziano anche tra le arti e lo spettacolo. Le sue incredibili doti narrative lo hanno portato a diventare infatti, oltre che un abile telecronista, anche un conduttore di trasmissioni antologiche di grande successo. Tra i volti di punta di Sky, Buffa racconta la storia dello sport tramite quei campioni che hanno contribuito a scriverne pagine indimenticabili. Ma con le sue inconfondibili narrazioni, riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico, permettendo di scoprire tutte le più intime curiosità riguardanti i tanti protagonisti non solo dell’universo sportivo. Dagli studi televisivi ai palcoscenici del teatro, è anche scrittore e autore di brillanti documentari.