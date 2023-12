Chiusa positivamente vertenza Alba a Battipaglia

Dopo aver a lungo “lottato” prima per evitarne la “messa in liquidazione”, poi per la costruzione di un virtuoso “percorso” di risanamento economico e finanziario e, infine, con l’input all’espletamento di una “selezione pubblica” per l’integrazione ed il rafforzamento della pianta organica, oggi l’ultimo importante “tassello”, l’affidamento della gestione dei “servizi cimiteriali”, del “verde pubblico” e dei servizi di “pulizia” e “portierato” di tutti gli edifici pubblici per un periodo contrattuale di 5 (cinque) anni.

A tutto ciò, va aggiunto l’altro fondamentale risultato del prolungamento dell’affidamento del servizio di “igiene urbana” per un ulteriore anno rispetto al contrato già vigente di durata “biennale”.

Ha vinto il nostro grande impegno e la nostra grande professionalità ma hanno vinto soprattutto i lavoratori e la Città tutta.

Si scrive, con l’ultimo consiglio comunale dell’anno 2023, una bella pagina per la storia di Alba, che ora dovrà rendere ancora più deciso il confronto all’interno del SAD” Battipaglia e Picentini” per accreditare la Società al ruolo che merita, ovvero di gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti .

Noi resteremo vigili e attenti su ogni atto e/o azione, restando disponibili ad ogni genere di confronto o tavolo istituzionale per la valorizzazione delle esperienze di gestione pubblica di un servizio essenziale come quello dell’igiene urbana.

Salerno, 28 dicembre 2023

FP CGIL SALERNO

Antonio CAPEZZUTO, Segretario Generale

Erasmo VENOSI, Segretario Provinciale, con delega all’Igiene Ambientale

Alfonso RIANNA, Segretario Provinciale, con delega agli Enti Locali