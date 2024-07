Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Salerno

Nella mattina di venerdì 12 luglio, presso la sede della Capitaneria di porto di Salerno, alla presenza del Direttore Marittimo della Campania A.I. (CP) Pietro Vella, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando del Compartimento Marittimo di Salerno. Dopo più di due anni di Comando, il Capitano di Vascello (CP) Attilio Maria Daconto, in trasferimento a Roma presso il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto – RAM, ha ceduto l’incarico al Capitano di Vascello (CP) Sirio Faè, proveniente dal 3° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Roma.

Nel porgere i saluti e il proprio sentito ringraziamento al personale dipendente del Compartimento marittimo di Salerno, il Comandante Attilio Maria Daconto ha ripercorso questi anni durante i quali, sotto la sua guida, tutte le donne e gli uomini della Guardia Costiera hanno garantito in maniera encomiabile, sui 240 km di litorale di giurisdizione, lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati al Corpo delle Capitanerie di Porto. Molteplici sono state le attività di ricerca e soccorso in mare coordinate dalla Guardia Costiera di Salerno, sotto l’impeccabile guida del Comandante Daconto, impegnata inoltre in complesse attività volte alla tutela dell’ambiente marino e costiero nonché della pesca marittima.

Il Comandante subentrante, ha sottolineato di essere onorato ed entusiasta dell’incarico assunto che svolgerà in continuità con il suo predecessore. Il Compartimento marittimo di Salerno, sede di una giurisdizione antica e con tradizioni strettamente legate al mare e alla pesca, comprende un vasto territorio e rappresenta una realtà che vive per molte attività produttive strettamente connesse alle competenze del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il Capitano di Vascello (CP) Sirio Faè ribadisce che la Capitaneria di porto di Salerno continuerà ad operare a tutela dell’ambiente marino e della sicurezza in mare, a favore della collettività tutta e di chi, dal mare e dalle spiagge, trae il proprio sostentamento.