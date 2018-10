Ritornano Le Piccole Emozioni al Teatro La Ribalta.

Ritornano LE PICCOLE EMOZIONI. La punta di diamante de La Ribalta, che per il sesto anno consecutivo proverà a far sognare i più piccoli con otto spettacoli in cartellone. Otto appuntamenti, che viste le numerose richieste, saranno composti da due repliche consecutive una alle 17,30 e l’altra alle 19,30. La kermesse, acclamata da numerose famiglie della nostra città, vedrà la piena collaborazione della libroteca Saremo Alberi, che oltre a garantire uno spettacolo in cartellone, continuerà ad offrire al pubblico un pre-show con letture animate e momenti di intrattenimento.

Si parte Domenica, 14 ottobre, con la compagnia “La Ribalta” che inaugura la rassegna con un classico delle fiabe per bambini: Il Mago di Oz. Le avventure della piccola Dorothy in un mondo fantastico in cui è stata trasportata da un ciclone. In compagnia di tre simpatici amici, il leone, lo spaventapasseri e l’omino di ferro, Dorothy sconfiggerà una brutta strega e conoscerà la verità sul misterioso mago di Oz, prima di scoprire che si è trattato solo di un sogno e che la vera felicità sta nel cortile dietro casa.

“Da quasi cinquant’anni questa storia ha reso un fedele servizio a tutti i giovani di cuore; a coloro che continuano ad amarla e a tutti i giovani di cuore, noi dedichiamo questo spettacolo”.

