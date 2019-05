Amministrative, ballottaggi a Baronissi, Capaccio, Pagani, Sarno e Scafati, eletti Sindaci a Vietri, Bellizzi, Cicerale Nocera Superiore e Minori.

Domenica 26 maggio, oltre che per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, si è votato per eleggere i Sindaci di 49 comuni della Provincia di Salerno.

Vanno al ballottaggio quasi tutti i comuni con più di 15.000 abitanti, in molti casi per pochi voti non si è arrivati all’elezione al primo turno.

A Baronissi il Sindaco uscente Gianfranco Valiante del pd (sfiduciato dai suoi consiglieri) se la vedrà con Luca Galdi, sostenuto da liste civiche.

Non riesce l’elezione al primo turno a Franco Alfieri a Capaccio, dove Italo Voza è riuscito ad arrivare al ballottaggio, ago della bilancia sarà il candidato del centrodestra Vincenzo Sica.

Ballottaggio anche a Pagani dove Alberico Gambino manca anche lui per poco l’elezione al primo turno ed affronterà al ballottaggio Salvatore Bottone.

Si ferma al 44% il sindaco uscente di Sarno ed ex presidente della Provincia Giuseppe Canfora, sostenuto dal Pd, andrà al ballottaggio con Giovanni Cocca, sostenuto da liste civiche.

A Scafati il ballottaggio sarà tra il candidato di Lega e Fratelli d’Italia Cristoforo Salvati e Michele Russo sostenuto dal centrosinistra.

Non ci sarà ballottaggio invece a Nocera Superiore dove viene eletto Sindaco al primo turno Giovanni Maria Cuofano, sostenuto da liste civiche di centrosinistra, che ha doppiato il suo avversario principale, Giuseppe Fabbricatore sostenuto dal centrodestra.

Nei comuni con meno di 10.000 abitanti viene rieletto Pietro Pessolano ad Auletta, Pietro D’Angiolillo ad Ascea, confermato Luciano De Rosa Laderchi ad Atrani così come Andrea Reale a Minori, Domenico Volpe a Bellizzi, Aniello Caputo a Futani, Carmine Pignata ad Oliveto Citra, Francesco Cavallone a Sala Consilina.

Enzo Bagini è il nuovo Sindaco di Albanella, Gerardo Antelmo è il nuovo Sindaco di Cicerale, Giovanni De Simone è il nuovo Sindaco di Vietri Sul Mare, Domenico Amatruda è il nuovo Sindaco di Tramonti.

Il Movimento 5 Stelle, nonostante alle elezioni europee sia risultato il primo partito della provincia di Salerno con il 26,70%, non elegge nessun sindaco e non conquista nessun ballottaggio.

Per tutti i risultati nel dettaglio si può consultare il portale Eligendo del Viminale a questo indirizzo.