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Workshop su Fibromialgia ed Endometriosi all’Università Parthenope

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Oggi, 23 ottobre 2026, si tiene a Napoli il workshop “IL MAL ESSERE DONNA”, dedicato all’approfondimento delle patologie croniche dell’endometriosi e della fibromialgia. L’evento, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope in collaborazione con ASSIMEFAC, si svolge presso la Mostra D’Oltremare dalle 9.00 alle 13.30 e offre crediti formativi ECM ai partecipanti. Durante la giornata, esperti del settore discuteranno delle difficoltà diagnostiche e dell’impatto sulla qualità della vita delle pazienti, spesso sottovalutato. La programmazione scientifica coprirà vari aspetti, dagli approcci endocrinologici e nutrizionali, fino alle strategie terapeutiche, inclusi trattamenti farmacologici e supporto psicologico. Le dottoresse Vincenza Alfano e Pasqualina Buono sono le direttrici scientifiche dell’incontro. Inoltre, durante il fine settimana, l’ASSIMEFAC ha rinnovato le sue cariche nazionali, eleggendo Antonella Cicale come nuova Presidente. Questo workshop rappresenta un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione su tematiche di salute femminile.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “IL MAL ESSERE DONNA. Workshop promosso dall’Università degli Studi di Napoli PARTHENOPE e ASSIMEFAC. Venerdì 23 ottobre 2026 ore 9.00-13.30 Mostra D’Oltremare – Viale Kennedy 23, Napoli. Nota dell’Ufficio Stampa” ricevuto tramite email da “SMI – Ufficio Stampa” in data 23/10/2026.

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