Carabinieri eseguono ordine di carcerazione per usura a Casagiove

I Carabinieri della Stazione di Casagiove hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 76 anni, condannato a oltre quattro anni di reclusione per usura. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, è stato eseguito il 21 ottobre e riguarda reati commessi tra il 2008 e il 2010. L’uomo deve scontare una pena residua di 4 anni, 2 mesi e 29 giorni. Dopo aver completato le formalità necessarie, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “3° comunicato stampa del 23 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 23/10/2026.