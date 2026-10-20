Villani (M5S Salerno): “Donzelli risponde con arroganza agli studenti”

Virginia Villani, coordinatrice del Movimento 5 Stelle di Salerno, ha criticato le dichiarazioni del deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, rivolte agli studenti in protesta davanti a Montecitorio. Secondo Villani, il modo in cui Donzelli ha liquidato le loro richieste con un paternalistico “Crescerete e capirete come funziona” è un segno di arroganza e di distanza dalla realtà dei cittadini. Gli studenti, ha sottolineato, manifestano per questioni serie come il caro affitti e la mancanza di prospettive future, e meritano risposte concrete piuttosto che lezioni dall’alto. Villani ha richiamato la sua esperienza passata in Parlamento, dove, durante il suo mandato, si era impegnata a cercare il dialogo con le famiglie e le associazioni che si occupano di autismo. “Quando eravamo al Governo, ascoltavamo le istanze dei cittadini e lavoravamo per trovare soluzioni”, ha affermato. La Villani ha evidenziato come il confronto con le famiglie abbia portato a risultati concreti, come la presentazione di una mozione parlamentare sull’autismo. La politica, secondo l’esponente pentastellata, deve trasformare le richieste dei cittadini in azioni tangibili, costruendo un rapporto basato sul rispetto e sull’ascolto. “I giovani non devono sentirsi dire che un giorno capiranno; hanno bisogno di vedere che la politica è pronta ad affrontare le loro difficoltà oggi”, ha concluso Villani, ribadendo che una democrazia viva richiede un dialogo autentico tra istituzioni e cittadini.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Villani (M5S Salerno): «Il meloniano Donzelli risponde con arroganza agli studenti e si sottrae al confronto. Un atteggiamento inaccettabile per chi governa»” ricevuto tramite email da “Comunicazioni Giornalistiche Campania” in data 20/10/2026.