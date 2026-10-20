Inaugura la stagione teatrale “Te Voglio Bene Assaje” con “Napoli Milionaria”

Il Teatro delle Arti di Salerno ospiterà venerdì 23 ottobre 2026 la prima serata della stagione teatrale 2026/2027 di “Te Voglio Bene Assaje”, inaugurata dalla commedia “Napoli Milionaria” di Eduardo De Filippo. Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21:00, vedrà protagonisti Serena Stella e Raffaele Milite, con la regia di Gaetano Stella e la partecipazione di Orazio Cerino.

“Napoli Milionaria” è un classico del teatro napoletano, ambientato a Napoli nel 1942, durante la Seconda guerra mondiale. La storia ruota attorno alla famiglia Jovine, che affronta le difficoltà della povertà e della fame, mentre Gennaro, il capofamiglia, si trova impotente di fronte ai cambiamenti che colpiscono la sua vita e quella dei suoi cari. La moglie Amalia, per garantire un futuro alla famiglia, si avventura in traffici rischiosi, mentre la guerra sconvolge ogni certezza.

La commedia, attraverso un sapiente mix di ironia e momenti di intensa emotività, offre un ritratto di una Napoli ferita ma resiliente, capace di trovare nella propria umanità la forza di resistere. “Napoli Milionaria” affronta temi universali come il valore del denaro, la fragilità dei rapporti familiari e la ricerca di un equilibrio tra necessità materiali e legami affettivi, rendendo la storia ancora attuale e significativa.

“Ha da passà ’a nuttata”, una delle frasi più celebri di Eduardo, continua a rappresentare un messaggio di fiducia e resilienza, invitando a guardare oltre le difficoltà e a credere in un nuovo inizio. L’appuntamento è dunque per il 23 ottobre al Teatro delle Arti, per una serata dedicata al grande teatro napoletano e alle emozioni senza tempo di Eduardo De Filippo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA | “Napoli Milionaria” inaugura la nuova stagione di Te Voglio Bene Assale al Teatro delle Arti di Salerno” ricevuto tramite email da “Anna Lucia Esposito – TeatroNovanta” in data 20/10/2026.