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Caivano ospita il terzo ciclo di eventi dedicati al jazz e a Pino Daniele

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Caivano eventi jazz
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A Caivano si conclude il mese di ottobre con un terzo ciclo di eventi dal vivo, incentrato sulla musica jazz e sull’omaggio a Pino Daniele. La rassegna, intitolata “Caivano, tutta un’altra musica”, è promossa dalla Fondazione Il Canto di Virgilio e dal Ministero della Cultura, nell’ambito del Decreto Caivano, e si svolgerà fino al 26 febbraio 2027.

Il programma prevede due appuntamenti significativi: il primo si terrà giovedì 22 ottobre presso l’Istituto Comprensivo Statale 3 Parco Verde, dove Pilar Maione e Nik Fusco presenteranno “Incanta Storie”, un laboratorio-spettacolo interattivo rivolto agli studenti, volto a stimolare l’immaginazione attraverso narrazioni e sonorizzazioni dal vivo. Il secondo evento si svolgerà venerdì 30 ottobre presso l’Istituto Comprensivo Statale S. M. Milani, con il duo composto da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello che renderà omaggio a Pino Daniele con “Il cielo è pieno di stelle”, reinterpretando i suoi capolavori in chiave jazz.

La rassegna, che ha preso avvio il 10 ottobre con lo spettacolo di Lina Sastri, ha già visto la partecipazione di artisti di spicco come Peppe Barra e Maurizio De Giovanni, riscuotendo un grande successo di pubblico. L’iniziativa si propone di trasformare Caivano in un centro di incontro e partecipazione culturale, con eventi gratuiti che mirano a coinvolgere la comunità e a riscrivere il futuro del territorio attraverso la musica e l’arte.

Il progetto include anche laboratori di musica e corsi di formazione per i giovani, con l’obiettivo di creare opportunità di crescita e di emancipazione. Tra le attività proposte figurano laboratori di musica, legalità e futuro, e percorsi creativi per sensibilizzare i partecipanti sulle problematiche ambientali della Terra dei Fuochi, utilizzando il riciclo come strumento educativo.

“Caivano, tutta un’altra musica” rappresenta un modello di intervento culturale di valenza nazionale, volto a superare le narrazioni di emergenza e a promuovere un cambiamento positivo attraverso la cultura. Gli eventi proseguiranno anche nei mesi successivi, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla musica e all’arte, coinvolgendo diverse istituzioni e artisti di prestigio.

Questo progetto ambizioso, sostenuto dalla Regione Campania, si avvale della collaborazione delle più importanti istituzioni musicali del territorio, con l’intento di democratizzare l’accesso alla cultura e alla musica per tutti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa ““CAIVANO, TUTTA UN’ALTRA MUSICA” terzo ciclo di eventi tra laboratori scolastici e il jazz per Pino Daniele” ricevuto tramite email da “feedback@hungrypromotion.it” in data 20/10/2026.

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