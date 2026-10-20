FeNAILP: autotrasportatori e piccole imprese chiedono risposte sui costi

Il 20 ottobre 2026, Sergio Casola, presidente nazionale di FeNAILP Artigianato, e Rocco Casola, presidente provinciale di FeNAILP Acconciatori di Salerno, hanno lanciato un appello per affrontare i costi insostenibili che gravano sugli autotrasportatori e sulle piccole imprese. La loro richiesta si basa sulla necessità di un confronto con le istituzioni per trovare misure concrete in grado di sostenere le categorie produttive.

Il costo del trasporto, evidenziano i rappresentanti di FeNAILP, non riguarda solo chi opera nel settore, ma ha ripercussioni su artigiani, commercianti e piccole attività, che dipendono dalla regolarità delle consegne e dall’approvvigionamento di merci. “Gli autotrasportatori svolgono un lavoro indispensabile: garantiscono il movimento delle merci e permettono a migliaia di imprese di lavorare”, ha dichiarato Sergio Casola.

In un contesto in cui i costi di carburanti, manutenzione dei mezzi e assicurazioni continuano a crescere, la pressione economica si fa sentire su tutti i settori. Le piccole imprese, con margini già limitati, non possono sempre assorbire ulteriori aumenti senza trasferirli sui prezzi o compromettere la propria sostenibilità.

Rocco Casola ha sottolineato che le difficoltà economiche delle piccole attività sono collegate e che è fondamentale sostenere le spese necessarie per garantire i servizi e mantenere i posti di lavoro. “Chi gestisce un’attività conosce bene il peso di affitti, energia e contributi. Sappiamo quanto sia difficile far quadrare i conti quando i costi aumentano”, ha aggiunto.

L’appello di FeNAILP si concentra sulla necessità di misure concrete per affrontare i costi energetici, una fiscalità più sostenibile e una semplificazione degli adempimenti amministrativi. L’obiettivo è avviare un dialogo con le istituzioni per rispondere alle esigenze delle diverse categorie e garantire la sostenibilità dell’intero sistema produttivo.

“Sostenere chi trasporta le merci significa sostenere anche chi produce, vende e offre servizi”, hanno concluso Sergio e Rocco Casola, evidenziando l’importanza di risposte concrete per le piccole imprese, affinché possano guardare al futuro con maggiore serenità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “FeNAILP: autotrasportatori e piccole imprese, «Servono risposte concrete sui costi»” ricevuto tramite email da “Silvia De Cesare” in data 20/10/2026.