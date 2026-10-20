Andrea Carpentieri è il nuovo commissario dell’Udc a Roccapiemonte

L’Udc ha nominato l’avvocato Andrea Carpentieri nuovo commissario cittadino per il Comune di Roccapiemonte. La decisione è stata presa dal commissario provinciale del partito, Roberto Lambiase, in accordo con il commissario regionale per la Campania, Antonio Dell’Aquila. Carpentieri, professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e con studio a Roccapiemonte, avrà il compito di coordinare le attività territoriali del partito, promuovendo la partecipazione degli iscritti e mantenendo il raccordo con gli organismi provinciali e regionali.

Questa nomina si inserisce in un più ampio piano di radicamento dell’Udc sul territorio salernitano, mirato a garantire una presenza forte e organizzata nei comuni della provincia. Lambiase ha espresso soddisfazione per la scelta di Carpentieri, sottolineando l’importanza della collaborazione con il livello regionale. “La nomina di Andrea Carpentieri rappresenta un passo importante per il rafforzamento della presenza dell’Udc a Roccapiemonte”, ha dichiarato Lambiase, evidenziando l’obiettivo di costruire un’organizzazione capace di ascoltare i cittadini e valorizzare le energie locali.

Il commissario provinciale ha anche ringraziato Dell’Aquila per il supporto e la fiducia accordati in questo processo di crescita del partito. Carpentieri dovrà ora promuovere iniziative politiche sul territorio e garantire un costante collegamento con i coordinamenti provinciali e regionali, rispettando le normative interne del partito.

“Desidero ringraziare l’avvocato Antonio Dell’Aquila per la disponibilità, la fiducia e la piena collaborazione istituzionale che hanno accompagnato questa nomina”, ha aggiunto Lambiase, sottolineando l’importanza del lavoro sinergico tra i vari livelli del partito. La nomina di Carpentieri ha effetto immediato e resterà valida fino a nuova comunicazione da parte degli organi competenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Andrea Carpentieri nominato nuovo commissario dell’Udc a Roccapiemonte” ricevuto tramite email da “Comunicazioni Giornalistiche” in data 20/10/2026.