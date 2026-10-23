Veronica Barbati nuova Presidente del Consorzio Olio Campania IGP

Il Consorzio di Tutela Olio Campania IGP ha rinnovato la sua dirigenza, nominando Veronica Barbati come nuova Presidente. L’assemblea dei soci ha deciso di affidare a Barbati, imprenditrice agricola della provincia di Avellino, il compito di guidare le azioni di tutela e promozione dell’olio campano. Barbati, laureata in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, ha una consolidata esperienza nel settore, essendo Presidente Provinciale di Coldiretti Avellino e Presidente di Aprol Campania.

“Accolgo con orgoglio e senso di responsabilità una sfida ardua ma estremamente avvincente per quello che rappresenta un progetto Igp ben organizzato per l’intero territorio regionale”, ha dichiarato la neo presidente. Barbati ha sottolineato la necessità di affrontare le difficoltà attuali, guardando oltre il contingente per valorizzare l’olio campano e offrire opportunità ai territori.

Accanto a lei, Antonio Naimoli è stato nominato Vice Presidente. Naimoli, imprenditore agricolo e frantoiano salernitano, è anche vicepresidente dell’OP Oro Campania e del Consorzio di Tutela Colline Salernitane DOP, portando con sé una profonda conoscenza della filiera olivicola. Armando Di Giambattista, olivicoltore beneventano ed esperto di politica agricola comunitaria, è stato designato Segretario.

Il Consorzio di Tutela ha un ruolo cruciale nella valorizzazione dell’olio Made in Campania e nella vigilanza sulla salvaguardia della denominazione, collaborando con l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Questo lavoro è fondamentale per proteggere i produttori dai rischi di plagio e concorrenza sleale, garantendo ai consumatori l’autenticità e la tracciabilità di un prodotto simbolo della regione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Cambio al vertice per l’IGP Olio Campania: nominata Presidente Veronica Barbati” ricevuto tramite email da “Campania – Roberto Esse” in data 23/10/2026.