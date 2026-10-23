Home Cultura e Società A Napoli il XVIII Congresso Nazionale AICPR sulla riabilitazione cardiologica

A Napoli il XVIII Congresso Nazionale AICPR sulla riabilitazione cardiologica

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Congresso Nazionale AICPR
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin

Il XVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Cardiologia Clinica, Preventiva e Riabilitativa (AICPR) si terrà a Napoli il 26 e 27 ottobre presso l’Hotel Palazzo Alabardieri. L’evento riunirà esperti della cardiologia italiana e campana, con l’ospite internazionale d’onore Constantinos Davos, presidente dell’European Association of Preventive Cardiology. Il congresso si concentrerà sulla riabilitazione cardiologica, un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e ridurre la mortalità. Mario Mallardo, presidente dell’AICPR, ha sottolineato che la riabilitazione oggi accoglie pazienti sempre più complessi, che presentano scompenso cardiaco, diabete e obesità. Queste patologie influenzano significativamente la prognosi e la risposta alle terapie. Durante il congresso, i partecipanti discuteranno delle novità terapeutiche e delle evidenze relative all’esercizio fisico e all’intervento multidisciplinare. Mallardo ha inoltre evidenziato l’importanza del percorso riabilitativo come fase di transizione tra ospedale e territorio, fondamentale per la continuità assistenziale. Il congresso, patrocinato da importanti istituzioni come l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Società Italiana di Cardiologia, si propone di elaborare nuove linee guida per migliorare l’assistenza ai pazienti cardiologici.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “(CS) Cardiologia, a Napoli il XVIII Congresso Nazionale AICPR: la riabilitazione come ponte tra ospedale e territorio” ricevuto tramite email da “Enrico Parolisi” in data 23/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it