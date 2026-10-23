A Napoli il XVIII Congresso Nazionale AICPR sulla riabilitazione cardiologica

Il XVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Cardiologia Clinica, Preventiva e Riabilitativa (AICPR) si terrà a Napoli il 26 e 27 ottobre presso l’Hotel Palazzo Alabardieri. L’evento riunirà esperti della cardiologia italiana e campana, con l’ospite internazionale d’onore Constantinos Davos, presidente dell’European Association of Preventive Cardiology. Il congresso si concentrerà sulla riabilitazione cardiologica, un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e ridurre la mortalità. Mario Mallardo, presidente dell’AICPR, ha sottolineato che la riabilitazione oggi accoglie pazienti sempre più complessi, che presentano scompenso cardiaco, diabete e obesità. Queste patologie influenzano significativamente la prognosi e la risposta alle terapie. Durante il congresso, i partecipanti discuteranno delle novità terapeutiche e delle evidenze relative all’esercizio fisico e all’intervento multidisciplinare. Mallardo ha inoltre evidenziato l’importanza del percorso riabilitativo come fase di transizione tra ospedale e territorio, fondamentale per la continuità assistenziale. Il congresso, patrocinato da importanti istituzioni come l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Società Italiana di Cardiologia, si propone di elaborare nuove linee guida per migliorare l’assistenza ai pazienti cardiologici.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “(CS) Cardiologia, a Napoli il XVIII Congresso Nazionale AICPR: la riabilitazione come ponte tra ospedale e territorio” ricevuto tramite email da “Enrico Parolisi” in data 23/10/2026.