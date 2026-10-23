Salerno Basket ’92 affronta Napoli dopo 12 anni di attesa

Il Salerno Basket ’92 si prepara a un’importante sfida contro l’Unitiva Basket Napoli, in programma domani sera, 24 ottobre, alle 19:30 al PalaSilvestri. Questa partita segna il ritorno del derby campano in Serie A2 dopo ben 12 anni, un evento atteso dai tifosi granatini.

L’ultima volta che le due squadre si erano affrontate risale alla stagione 2013/14, quando il Salerno Basket giocava contro la Dike Napoli, club che ha chiuso i battenti nel 2019. Quella stagione rappresentò un momento storico per le granatine, che raggiunsero i quarti di finale playoff per la promozione in A1, venendo eliminate proprio dalle partenopee. Tra le giocatrici del Salerno c’era Lella Potolicchio, ora tornata a vestire la canotta granatina dopo esperienze in categorie superiori.

Entrambe le squadre arrivano alla partita con 4 punti in classifica, ma con obiettivi diversi. Le ragazze di coach Luca Piccionne mirano alla salvezza, dopo una sconfitta ad Alcamo e due vittorie nelle prime due giornate contro Alghero e San Raffaele Roma. Dall’altra parte, l’Unitiva Napoli, allenata da Braidotti, ha ambizioni più alte, avendo già messo a segno delle vittorie significative, nonostante una pesante sconfitta contro Passalacqua Ragusa.

Coach Piccionne ha dichiarato: “Napoli è una squadra omogenea, dotata di giocatrici molto duttili, in grado di giocare in più ruoli e difendere su più ruoli. Questo comporta delle difficoltà soprattutto per gli accoppiamenti sia difensivi, sia per i vantaggi offensivi che ci potrà dare la partita”.

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di essere pronti a sfruttare ogni opportunità che si presenterà, nonostante riconosca che attualmente il Salerno Basket potrebbe essere un gradino al di sotto delle avversarie. “Per noi è una partita ad elevato tasso di difficoltà”, ha aggiunto Piccionne, esprimendo la sua determinazione a preparare al meglio la squadra.

L’incontro sarà arbitrato da Pietro Rodia e Marcello Gerardo Del Gaudio, e sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma FLIMA.tv. L’ingresso al PalaSilvestri sarà gratuito, come da tradizione per le gare casalinghe del Salerno Basket ’92.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salerno Basket ’92 – comunicato n° 28 s.s 2026/27” ricevuto tramite email da “AD Salerno Basket ’92” in data 23/10/2026.