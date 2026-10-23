Sanseverino Young Art 2026 – Festival delle Arti da lunedì 26

Al via la IV edizione nazionale di “Sanseverino Young Art 2026 – Festival delle Arti”. Dal 26 ottobre al 15 novembre, la città di Mercato San Severino metterà al centro del dibattito culturale il tema della “Libertà, identitaria, culturale e sociale”, intesa come espressione profonda di welfare culturale e benessere per la comunità.

L’evento è finanziato dal Comune di Mercato San Severino e dalla Regione Campania, il cui contributo è stato assegnato grazie alla sensibilità del consigliere regionale Dott. Giovanni Maria Cuofano.

La promozione è curata dalla Vicesindaca Dott.ssa Vincenza Cavaliere (Assessore alla Cultura) e dal Sindaco Dott. Antonio Somma, con la direzione artistica della Prof.ssa Rosaria Iazzetta (docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli) e la partnership istituzionale della Dirigente Renata Florimonte (Istituto “Sabatini Menna”) e di Daniela Esposito per la Fondazione Francesco Terrone.

Il tema Libertà

Nelle sue mille sfaccettature questa edizione, con il tema della “Libertà, identitaria, culturale e sociale” vede protagonisti giovani talenti da tutta Italia, partner e associazioni locali, studenti e cittadini impegnati ad esprimersi per quel valore che il welfare culturale indica come benessere per l’anima.

Inoltre, quest’anno il Festival si carica di un profondo valore emotivo: il premio del concorso è ufficialmente dedicato alla memoria di Alessandro Erra, stimato collaboratore prematuramente scomparso che ha preso parte attiva con straordinaria dedizione alle prime due edizioni della manifestazione.

Il concorso nazionale ha registrato numeri record: 60 artisti iscritti (18-35 anni) da tutta Italia (da Vicenza a Bari, da Vasto a Catania, passando per Modena, Firenze, Rimini, Bolzano…) e 7 Licei Artistici con 24 opere, che verranno esaminate dalla commissione composta anche dalle guest artist Rosy Rox e Francesca Strino. La struttura circolare del festival unisce organicamente la fase creativa scolastica, la condivisione pubblica, l’apprendimento e il riconoscimento finale.

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI

26 Ottobre – 3 Novembre (Ore 09:00 – 12:00): Laboratori creativi peer-to-peer (staffettaAnimata, Scatti di Storia, Scenografia e Costume) nelle scuole secondarie di primo grado della città a cura dell’Istituto Sabatini Menna di Salerno.

Laboratori creativi peer-to-peer (staffettaAnimata, Scatti di Storia, Scenografia e Costume) nelle scuole secondarie di primo grado della città a cura dell’Istituto Sabatini Menna di Salerno. Venerdì 30 Ottobre (Ore 17:00):Conferenza Stampa istituzionale all’Aula Consiliare del Palazzo di Città e inaugurazione dell’opera collettiva realizzata nella scorsa edizione “Toponomastica delle emozioni”.

istituzionale all’Aula Consiliare del Palazzo di Città e inaugurazione dell’opera collettiva realizzata nella scorsa edizione “Toponomastica delle emozioni”. 12 – 14 Novembre: Workshop “Tessere esistenze future” sul Corso Diaz e area Dr. Game, aperto anche alla cittadinanza, per la creazione dell’opera monumentale partecipativa “La storia di Mercato San Severino reinterpretata”, a cura della professoressa Rosaria Iazzetta con il supporto di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Workshop “Tessere esistenze future” sul Corso Diaz e area Dr. Game, aperto anche alla cittadinanza, per la creazione dell’opera monumentale partecipativa “La storia di Mercato San Severino reinterpretata”, a cura della professoressa Rosaria Iazzetta con il supporto di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Sabato 7 Novembre (Ore 17:00): Inaugurazione, nel cortile e nei giardini del Palazzo di Città, della Mostra con le opere degli artisti selezionati e dell’esposizione “Forme dalla fisica interazione” degli allievi della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Inaugurazione, nel cortile e nei giardini del Palazzo di Città, della e dell’esposizione “Forme dalla fisica interazione” degli allievi della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Sabato 14 Novembre (Ore 17:30): Gran Galà e Cerimonia di Premiazione delle Opere vincitrici, al Teatro Comunale di Mercato San Severino (Via Trieste, 48) con la consegna del premio intitolato ad Alessandro Erra; estemporanea dei ragazzi delle scuole medie.

Gran Galà e Cerimonia di Premiazione delle Opere vincitrici, al (Via Trieste, 48) con la consegna del premio intitolato ad Alessandro Erra; estemporanea dei ragazzi delle scuole medie. Domenica 15 Novembre (Ore 09:00 – 12:30): Escursione guidata storico-fotografica al Castello dei Sanseverino a cura della Pro Loco e dell’Associazione Culturale LAB 147.

La complessa macchina organizzativa è supportata da una fitta rete territoriale guidata dalla social media manager Maria Pia Gatta e dai rappresentanti di Forum dei Giovani, CPIA, ISIS Marone, IC San Tommaso d’Aquino, IC Trotula De Ruggiero, Polo Liceale Rescigno e numerose associazioni partner locali.

Informazioni e Contatti:

Segreteria Organizzativa Sanseverino Young Art 2026

Telefono / Infoline: 5208352

Email: info@sanseverinoyoungart.com

Sede: Palazzo di Città / Palazzo Vanvitelliano, Mercato San Severino (SA)

www.sanseverinoyoungart.com