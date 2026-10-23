Home Cronaca Emergenza rifiuti a Salerno, graduale ritorno alla normalità

Emergenza rifiuti a Salerno, graduale ritorno alla normalità

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
emergenza rifiuti Salerno
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin

L’emergenza rifiuti nella provincia di Salerno sta lentamente tornando alla normalità, dopo le difficoltà causate dalla protesta degli autotrasportatori. EcoAmbiente Salerno, la società di gestione dei rifiuti, ha attivato misure straordinarie per garantire la continuità del servizio essenziale per i cittadini. Grazie a interventi mirati e al coordinamento con le istituzioni, è stato possibile evitare la chiusura degli impianti, che avrebbe potuto compromettere l’intero sistema di raccolta. Nicola Ciancio, presidente di EcoAmbiente Salerno, ha espresso gratitudine ai lavoratori e alle istituzioni per il supporto ricevuto. Nonostante i progressi, Ciancio ha sottolineato che il lavoro non è ancora finito e che è necessario un ulteriore impegno per riportare i livelli di stoccaggio alla normalità. EcoAmbiente continuerà a monitorare la situazione, assicurando efficienza e sicurezza del servizio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “ECOAMBIENTE. EMERGENZA RIFIUTI, GRADUALE RITORNO ALLA NORMALITÀ” ricevuto tramite email da “barbara cangiano” in data 23/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it