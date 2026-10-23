Emergenza rifiuti a Salerno, graduale ritorno alla normalità

L’emergenza rifiuti nella provincia di Salerno sta lentamente tornando alla normalità, dopo le difficoltà causate dalla protesta degli autotrasportatori. EcoAmbiente Salerno, la società di gestione dei rifiuti, ha attivato misure straordinarie per garantire la continuità del servizio essenziale per i cittadini. Grazie a interventi mirati e al coordinamento con le istituzioni, è stato possibile evitare la chiusura degli impianti, che avrebbe potuto compromettere l’intero sistema di raccolta. Nicola Ciancio, presidente di EcoAmbiente Salerno, ha espresso gratitudine ai lavoratori e alle istituzioni per il supporto ricevuto. Nonostante i progressi, Ciancio ha sottolineato che il lavoro non è ancora finito e che è necessario un ulteriore impegno per riportare i livelli di stoccaggio alla normalità. EcoAmbiente continuerà a monitorare la situazione, assicurando efficienza e sicurezza del servizio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “ECOAMBIENTE. EMERGENZA RIFIUTI, GRADUALE RITORNO ALLA NORMALITÀ” ricevuto tramite email da “barbara cangiano” in data 23/10/2026.