Un anno senza Carmine Gonnella

“Carmine Gonnella, storico sindacalista della CGIL, Direttore organizzativo di Proteo Fare Sapere Campania e negli ultimi anni dell’Associazione socioculturale “Di@logo”, ha saputo vedere oltre un’aria nuova, un vento di giovinezza che era sempre dentro di lui. Giovane perchè aperto al nuovo, al diverso, al cambiamento. Noi tutti abbiamo raccolto il suo testimone di vitalità, di energia pura, onesta, leale, per poter credere innanzitutto in noi stessi e poi nell’idea di un associazionismo libero, fuori dagli schemi . Il nostro immenso grazie va ancora oggi a lui, per essere stato un uomo libero, un uomo che anche in ogni mite battaglia terrena ha dimostrato a noi tutti con dignità che vivere ha un senso se lascia il segno e se passa un testimone agli altri con generosità e passione”.

Questo scrivevo un anno fa e questo mi sento di ribadire a quanti lo hanno conosciuto e non. Carmine Gonella, detto “ il professore”, da Serradarce a Roma , da Salerno a Milano, ha seminato affetto e stima ovunque, accompagnando migliaia di giovani e meno giovani nella formazione, nella ricerca continua di uno studio e di una professionalità colta, elevata. Ogni angolo di questo mondo gli riconosce la dedizione , l’ascolto, la pazienza, l’umiltà che solo lui sapeva condensare in quella persona che resterà unica e irripetibile. Ho condiviso con lui decenni di impegno politico, sindacale, professionale, associativo ma soprattutto umano, familiare, come dovrebbe essere tra veri fratelli su questa terra, laicamente uniti in un continuo confronto , nel rispetto delle proprie e altrui diversità, senza imporre mai la propria idea ma potendo mediare e condividere percorsi in vita, obiettivi comuni. Ecco forse il più importante valore che Carmine Gonnella ha condiviso con noi tutti a lui vicini, oggi più di ieri, è stato il rispetto reciproco con una immensa capacità di ascolto del bisogno altrui. Le esperienze comuni ci hanno condotto fin qui e il condottiero resta lui, con i suoi principi morali che ci guidano in un arduo compito, quello di rispondere ai bisogni di tutti coloro che trovano e troveranno ancora in noi di “Di@logo” un affiancamento, un supporto alle scelte , alle professioni soprattutto scolastiche ma non solo, all’impegno civile e sociale in nome di una passione, di quella dedizione, oltre ogni individualismo autoreferenziale che rende gli umani sociali e non solo monadi vaganti senza una rotta. Oggi nella sua amata Serradarce a Campagna, nella Chiesa Madonna del Buon Consiglio sarà celebrata una Santa messa in suo ricordo alle ore 19,20 per chi potrà condividere ancora una volta un momento speciale come i tanti vissuti insieme a lui.

Gilda Ricci