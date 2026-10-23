Santoro Creative Hub Salerno in trasferta contro Cerignola

La Santoro Creative Hub Salerno, dopo un esordio vittorioso, si prepara ad affrontare la Enzo FLV Cerignola nel secondo turno del campionato di Serie B2 femminile. La partita si svolgerà domani, sabato 24 ottobre, alle 18 presso il PalaTatarella di Cerignola. La squadra salernitana, guidata dal presidente Pino D’Andrea e dal coach Cacace, affronta una sfida impegnativa contro una compagine che punta a una stagione di vertice. Cerignola ha rinforzato il proprio roster con giocatrici di spicco, tra cui Laura Biscardi, sorella di Giada, top scorer della Santoro Creative Hub Salerno. La schiacciatrice Serena Rossin, tornata in campo dopo un lungo infortunio, ha espresso fiducia: «Ci aspetta una gara difficile contro una squadra esperta ma possiamo sicuramente dire la nostra. Scenderemo in campo con grinta e a testa alta». La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Polisportiva Salerno Guiscards, con collegamento a partire dalle 17:45.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – VOLLEY” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 23/10/2026.