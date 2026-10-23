Arrestato 42enne per maltrattamenti ed estorsione a Maddaloni

I Carabinieri della Stazione di Maddaloni hanno arrestato un uomo di 42 anni dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112 da parte di alcuni vicini. L’intervento è avvenuto nella serata del 22 ottobre, dopo che la madre e la nonna dell’uomo, di 93 anni, avevano denunciato maltrattamenti e estorsione. Giunti sul luogo, i militari hanno accertato che l’uomo, già sottoposto a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, aveva aggredito nuovamente le due donne al loro rientro a casa. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato e l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Questo episodio evidenzia l’importanza delle segnalazioni tempestive da parte dei cittadini, fondamentali per consentire alle forze dell’ordine di intervenire in situazioni di pericolo domestico. Si ricorda che la responsabilità dell’indagato sarà accertata nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “2° comunicato stampa del 23 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 23/10/2026.